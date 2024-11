A 12. Mikulás-napi Torna szokatlanul korán került megrendezésre a hagyományos decemberi időponthoz képest, de a lényegen mindez nem változtatott. A cselgáncs akkor is az, ha novemberben rendezik, így most is három ország judósai léptek tatamira, köztük a Zalaegerszegi Judo SE fiataljai.

A szlovén, horvát és magyar egyesületek (17 klub, 165 versenyzője) tornáján a ZJSE tagjai jó eredményekkel rukkoltak ki. Az U8-as korosztályban súlycsoportjában 2. lett Bárdossy Zoltán. Az U 10-es korosztályban három elsőség jutott a ZJSE fiataljainak, hiszen Sallai Kitán, Simon Fábián és Fábián Luca is nyert, Musztafin Aszkár pedig harmadikként zárt. Az U12-ben Hencz Magor győzött, Czigány Bercel pedig harmadik lett.