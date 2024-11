Dunaújváros Futsal – Nagykanizsai Futsal Club 7-5 (4-1)

Rácalmás, 100 néző. Jv.: Apkó.

NFC: Szabó Á. – Schuller, Bozsoki, Molnár S., Dömötörfy. Csere: Horváth G., Manganelli, Bolla, Németh M., Varga Zs., Gyurcsányi. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Ivacs (10., 40.), Danó (11., 15.), Varga M. (17., 27.), Nagy M. (26.), illetve Bozsoki (12., 23., 35., 37., 39.).

A kanizsai Bozsoki Imre nem mindennapi tettet vitt véghez, mesterötöst szerzett a találkozón, ám a pontszerzéshez sajnos ez nem volt elég. A csapatnak mielőbb le kell zárnia a negatív sorozatot.

Gyurcsányi Zsolt: „Az első félidőben nem játszottunk jól, de később mutattunk életjeleket, 6-5-re is fel is zárkóztunk. Az éles helyzetekben azonban a játékvezető rendre a kárunkra döntött. Az öltözőben és a hazaúton is arról beszéltünk, hogy miként tudnánk lezárni ezt a peches szériát.”