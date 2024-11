A Bács-Kiskun vármegyei Mélykúton megtartott országos döntőben azok a fogathajtók képviselhették Zalát, akik a vármegyei bajnokságban dobogós helyen végeztek. Miután a vármegyei bajnok Szalár Róbert, a Zalalövő és Környéke Lovas Egyesület versenyzője, ezüstérmese a Lópici Gáspár LSE kiválósága, Pózvék István, míg bronzérmese az ugyancsak zalalövői színekben induló Sántha Krisztián lett, így mind egyéniben, mind csapatversenyben ők indulhattak az országos bajnoki döntőben.

Az országos egyéni bajnok Sántha Krisztián és segédhajtója, Frankó Krisztina egy korábbi zalai versenyen

Fotó: Gyuricza Ferenc

Özönvízszerű eső áztatta el a pályát

Szalár Róbert – aki a Zala Vármegyei Lovas Szövetség elnöke is – lapunknak elmondta: kifejezetten jól indult számára a verseny, mivel az első fordulót verőhiba nélkül, s a leggyorsabb idő alatt teljesítette, így az élen állt. Csapattársai ugyancsak jól szerepeltek, így jó esélyük volt az országos csapatbajnoki cím megvédésére. Sántha Krisztián a második fordulóban nagyszerű teljesítményt produkált, ezzel még tovább nőttek a zalai csapat esélyei, ám mire Pózvék István és Szalár Róbert került volna sorra, leszakadt az ég, s özönvízszerű eső áztatta el a pályát.

– Ezzel a bajnoki esélyeink el is szálltak, hiszen az átázott, mély talajon egyszerűen nem lehetett hiba nélküli hajtást bemutatni – foglalta össze Szalár Róbert. – Akik később kerültünk sorra, mindannyian vétettünk verőhibát, volt, aki többet is, illetve többen fel is adták a versenyt. Sántha Krisztiánnak szerencséje volt, Pózvék Istvánnak és nekem kevésbé.

A zalai csapat az országos bajnoki döntő eredményhirdetése után

Fotó: Zalai Vármegyei Lovas Szövetség

Sántha Krisztián az egyéni bajnok

Az egyéni bajnoki címet így Sántha Krisztián szerezte meg, míg Szalár Róbert a 21., Pózvék István pedig a 42. helyen végzett az 54 indulóból. A csapatversenyben a három versenyző közül az első kettő eredménye számított, ezzel Zala a tolnaiak mögött a második helyezést érte el.

A dunántúli vármegyék versenye

Szalár Róbert azt is elmondta: az országos bajnokság mellett volt még egy rangos versenye a sportágnak, a Vas vármegyei Lukácsházán a Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia bajnoki döntőjét rendezték meg. Ezen a zalaiak egyedüliként hat hibátlan alappályát teljesítettek, így elhódították a csapatbajnokság aranyérmét. Egyéniben Pózvék István a 4., Szalár Róbert az 5., míg Sántha Krisztián a 7. helyen végzett. A lukácsházi versenyen egyéniben a nagykanizsai Török Gyula – mint a Zala vármegyei bajnokság 4. helyezettje – is indulhatott, ő a 25. helyet szerezte meg.