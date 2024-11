FC Nagykanizsa - Dunaharaszti MTK 1-0 (1-0)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 230 néző. Jv.: Horváth P.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Kovalovszki (Godzsajev, 46), Vékony, Szanyi, Lakatos - Ekker, Terbe, Török (Szökröny9ös, 67.) - Lőrincz B. (János N., 76.), Szabó B. (Kovács, 74.), Vukk (László D., 74.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: Szabó B. (39.).

Az FC Nagykanizsa gólszerzője, Szabó Balázs.

Fotó: Szakony Attila

Az esélyesebb kanizsai csapat azonnal nagy fölénybe került, így a Dunaharasztinak csak elvétve volt próbálkozása. A fölény viszont nem párosult góllal. Kovalovszkinak volt ugyan egy ígéretes szabadrúgása, de ezen kívül nem sok minden történt. Aztán jött a félidő jajrája és Szabó Balázs kissé jobbról, szépen lőtte ki a hosszúsarkot. Ezzel vezetett az FC Nagykanizsa, amely a második félidőben is irányított, de a vendégek hárítottak minden hazai próbálkozást. A kérdés csak az volt, hogy lesz-e még gól, amire megvolt az esély, főleg úgy, hogy az "örök csere" János Norbert is érkezett a pályára, aki az eddigi valamennyi (összesen hét) találatát a kispadról beszállva érte el, és az FCN házi góllövőlistáját is vezeti.

Azonban ez a húzás sem jött be, ezúttal nem született több zalai gól, igaz, a vendégek részéről sem, így az FC Nagykanizsa megnyerte ezt a találkozóját. Amivel hivatalosan az őszi idény bajnoka lett és 4 ponttal vezet riválisaival szemben. Folytatás viszont még az idén, hiszen két tavaszi fordulót előrehoztak. Egy hét múlva a Siófok lesz a vendég Kanizsán.

A Délnyugati csoport 15. fordulójának további eredményei: MTK II. - Ferencváros II. 1-1, PTE-PEAC - Majosi SE 1-0, Bnyhád - PMFC 0-4, Gárdony - FC Főnic 1-2, Iváncsa - Paks II. 2-1, Kaposvár-Siófok 1-0, Szekszárd - Dunaföldvár 2-2.