Az FC Nagykanizsa csapatánál nézik a tabellát!

Nem tagadják, nézik a tabellát is, de inkább a feladatra, most a Paks II elleni mérkőzésre figyelnek. Az FC Nagykanizsa labdarúgó csapata az NB III Délnyugati csoport listavezetőjeként érkezik a tolnai városba és úgy is akar távozni onnan.

Az FC Nagykanizsa játékosa, Szabó Balázs szeliditi meg a labdát az FTC II. elleni mérkőzésükön. Most Paksra utaznak. Fotó: Szakony Attila

A találkozóra ezúttal szombaton kerül sor 13 órától, ami szokatlan az NB III-ban, hiszen a találkozókat rendre vasárnaponként rendezik. Az FC Nagykanizsa és a Paks II meccse ezúttal kivételt jelent, amit a hazaiak kértek erre a napra. Az FC Nagykanizsa vezetőedzője, Gabala Krisztián is tudja, mennyire fontos két meccs jön

Fotó: Gergely Szilárd Az FC Nagykanizsa a legutóbbi fordulóban 1-1-es döntetlenre végzett a Ferencváros II csapatával. A kanizsai együttes szakvezetője, Gabala Krisztián nem volt csalódott, de azt elmondta, hogy volt hiányérzete, hiszen akár nyerhettek is volna egy nagyon jó együttes ellen. Mindenesetre ott vannak az élen, egy pont az előnyük a második Iváncsával szemben és három a Kaposvárral, illetve az FTC II-vel szemben. – Álszentnek tűnne, ha azt mondanánk, nem figyelünk a tabellára – mondta el Gabala Krisztián, amikor erre rákérdeztünk. – Igen, nézzük ezt is, most egy ponttal vezetünk és fontos lesz, hogy a következő két körben milyen eredményt érünk el. Hivatalosan ugyanis még két forduló van az őszi szezonból, s akkor kell húzni egy vonalat, hogy lássuk, milyen esélyünk van bajnokságot nyerni. Természetesen lesz még később két tavaszi meccs ebben az évben, de a félév valóban két hét múlva zárul. Most szombaton tehát az FC Nagykanizsa a Paks II vendége lesz, majd rá egy hétre Nagykanizsán fogadják a Dunaharasztit.

