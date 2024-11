– Életem a sport, már gyermekkorom óta sokat mozogtam a Kőrösi-iskolában – mesélte Nikolett. – Ugróköteleztem, tornásztam és atlétika is megtetszett, a csapatsportok viszont nem passzoltak hozzám. Kötélugrásban még egy angliai világbajnokságra is eljutottam, ahol párosban bronzérmet szereztem. Három sport a tanulással együtt nem mehetett, ezért választanom kellett. Az atlétikában elvittek diákolimpiákra, versenyekre és látták bennem a tehetséget, ezért ennél a sportágnál maradtam. Tizenkét évvel ezelőtt Nagykanizsán még működött az atlétika, ekkor keresett meg Parti Tibor edző, hogy dolgozzunk együtt. Indultam rövidtávokon 60 és 100 méteres futásban, illetve távolugrásban. Jól is ment, hiszen serdülőként a dobogó minden fokát megjártam. Sok időt töltöttem edzéssel, hiszen heti legalább négy tréningen kellett a lehető legjobb formában maradni. Októbertől februárig alapozásokon vettem részt, azt is mindig szorgalmasan végeztem. Nagyon élveztem, sok energiát adott. Aztán az általános iskola végén döntöttem: maradok Nagykanizsán vagy a középiskolát a sporttagozaton folytatom. Utóbbit választottam, ezért Szombathelyre kerültem.

Varga Nikolett atlétika edzőként egy új nagykanizsai klub létrehozásán fáradozik

Fotó: Szakony Attila

Atlétika: génjeiben van a mozgás

Varga Nikolett hozzátette: valószínűleg a génjeiben hordozta a sport szeretetét. Büszke néhai nagypapájára Bokán Gyulára, aki az egykor élvonalbeli labdarúgó volt Nagykanizsán. S elhatározásában a szülei is maximálisan támogatták eltökéltségét, s mozgás iránti rajongását.

A "sportok királynője"

– Felgyorsultak az események és a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumba kerültem, s a Szombathelyi Sportiskolában egy nagyszerű edzővel, a nagykanizsai kötődésű Lengyák Györggyel kezdtem el dolgozni – folytatta. – A rövidtávok és a távolugrás maradt, mellette még kipróbáltam a hármasugrást is, utóbbiban is szép eredményeket értem el. Végül viszont a távolugrás mellett tettem le a voksomat. Gyuri bácsi sok fontos dologra megtanított az alatt a nyolc év alatt, amíg együtt dolgoztunk. Kezdve azzal, hogy az atlétika sportágat tiszteljem, becsüljem. Az atlétika a "sportok királynője", vagyis mindennek az alapja. Rendkívül hasznos technikai és mentális képzést kaphattam tőle, amiért máig hálás lehetek neki. Sok szép eredményt szereztünk együtt, egyesületi és középiskolai viadalokon rengeteg országos megmérettetésen szerepeltünk. Távolugrásban többször állhattam egyéniben és csapatban is a dobogó csúcsára, mely még további lendületet adott. Az ifjúsági korosztályban a magyar válogatott keretbe kerültem és egy nemzetközi viadalon bizonyíthattam. Bár a dobogóra nem állhattam fel, de a kiváló negyedik helyezést szerezhettem.