Bicsák Bettina életében az asztalitenisz sportágnak hangsúlyos szerep jutott, végigkísérte szinte az egész életét. Jelenleg a fővárosban él, de szívesen mesélt a sportpályafutásáról.

Bicsák Bettina asztalitenisz sportban az épeknek szervezett versenyeken sok rutint szerzett

Fotó: ZH

Asztalitenisz: épek között szerzett rutint

– Végtaghiánnyal születtem, a bal alkarom hiányzik – mondta Bettina. – A miháldi általános iskolába jártam és a bátyám hatására kezdtem el asztalitenisz edzésekre járni. A tinédzserkor mindenkinek nehéz, számomra talán még nehezebben alakult, visszahúzódóbb voltam. Amikor a szüleink látták, hogy szeretünk pingpongozni és jól megy a sport, vettek egy kültéri asztalt, melyen otthon is sokat gyakoroltunk. Nekem is megtetszett az asztalitenisz, Miháldon Jakabfi Imre, a Kanizsa Sörgyár SE vezetője tartott tréningeket. Az nem is volt soha kérdés, hogy az épek között versenyezzek. A korosztályos viadalokon rendszerint jól szerepeltem Nagykanizsán, ahogy a megyei bajnokságokon is az élmezőnyben végeztem. Gyakran szintén az utánpótlás országos megmérettetéseken is asztalhoz állhattam, előfordult, hogy csapatban ezüstérmet szereztünk.

Élvonalból a válogatottba

Bettina ekkor még nem tudott szinte semmit a parasportról, de abban biztos volt, hogy szereti az asztaliteniszt. A rajongása pedig kifizetődött, hiszen a női NB II.-es, NB I.-es és Extraliga csapatokban 13-18 éves kora között is számítottak rá. Büszke volt arra, hogy ilyen fiatalon lehetőséget kapott a bizonyításra a legmagasabb osztályban. Kicsit erősnek érezte, de rutint szerzett és helytállt az épek mezőnyében.

– Aztán 16 éves lehettem, amikor 2009-ben parasportolóknak rendezett versenyeken is indulhattam – folytatta. – Jakabfi Imre nevezett be a fővárosi országos bajnokságra, ahol rögtön második lettem. Az akkori szövetségi kapitány, Aranyosi Péter megkeresett és felajánlotta, hogy legyek a magyar válogatott tagja, ami óriási elismerést jelentett. Ez azt is jelentette, hogy a nemzetközi mezőnynek rendezett viadalokon is szerepelhettem, a 10-es kategóriában, vagyis a legkevésbé sérültek között. Itt a hozzám hasonló végtaghiányos és enyhe lábsérültek indulhatnak. Innentől kezdve úgy éreztem: hazataláltam. Akkor rájöttem, hogy nálam sokkal nehezebb helyzetben lévők is mozognak, sportolnak és megvalósítják önmagukat. Jót tett az önbizalmamnak.