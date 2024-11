Klubhűség és Ausztria közelsége

A játékosok nagyrészt ma már nem helybéliek – tisztelet a kivételnek –, érthető, hogy az utazási költséget a csapatok kifizetik, és az utazási költség mindig relatív fogalom... Klubhűségből, vagy csak a játék iránti szeretetből a mezőny tíz-tizenöt százaléka, legfeljebb húsz százalék játszik. De ilyen is van! Zala esetében Ausztria közelsége is befolyásoló tényező. Onnan hazahozni játékost pénzzel nem lehet, hallottuk ezt is. Aki egyeneset tud rúgni a labdába, odakint 500 eurót is kereshet, akik egy kicsit még tudnak is futballozni, ők 1000 eurót kaphatnak. A helyi osztrák játékosok nem kapnak pénzt, illetve csak kis kivétellel, csak a jobbak. Az osztrák negyed, illetve ötödik vonal a legnagyobb felvevőpiac. Így is vannak, akik visszajönnek Magyarországra futballozni, de ennek számos (családi, vagy munkahelyi) oka lehet, nem feltétlenül azért, mert itthon jobban kereshet egy amatőr futballista.

Egyre feljebb egyre több a pénz

Ahogy feljebb lépünk, úgy emelkednek a keresetek. Az NB III.-ban, pláne az NB II.-ben és az NB I.-ben a fizetések ma már egészen más volumenűek. A harmadik vonal vegyes bajnokság, hiszen a játékosok lehetnek amatőr, illetve hivatásos állományban. Vagyis, a csapatuk alkalmazhatja őket, illetve játszhatnak amatőr sportolókként. Az NB III.-ban információink szerint 4-800 ezer forint között is lehet a kereset, és nyilvánvaló, hogy ennél kevesebbet kapnak a fiatal, illetve a kiegészítő embereknek számító játékosok. Az NB II. és az NB I. viszont már más kávéház. Ebben a két ligában hivatásos státuszban vannak a játékosok bejelentett munkahellyel, és fizetéssel. A keresetek is értelemszerűen magasabbak, az NB II.-ben a nagy átlag 800 ezer és 1,5 millió forint/hó bért jelent, az NBI.-ben 2-4 millió forint ez az összeg. Nyilván itt is lehetnek alacsonyabb és számos esetben jóval magasabb összegek is.