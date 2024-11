Zalakerámia ZTE KK - NKA Universitas Pécs 99-75 (30-16, 19-24, 31-20, 18-15)

Zalaegerszeg, 1270 néző. Jv.: dr. Mészáros, Fodor, Rácz.

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 17/3, Takács Martin 9/3, Keller I. 4, Bigelow 21/9, Tóth Á. 13. Csere: Jones 13/3, Brown 13/3, Takács Milán 2, Sitku 7/3, Csátaljay, Gyimes, Vezetőedző: Matthias Zollner.

NKA Universitas Pécs: Durham 13/3 , Brbakic 10, Durmo 15/3, Meleg 5, Bacovic 13/3. Csere: Herger 2, Rátgéber 2, Abell 13/6, Bor 2, Szita, Mezőfi. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

ZTE KK csapatkapitánya, Tóth Ádám harcol a pécsiekkel.

Fotó: Pezzetta Umberto

Egy hónapos szünetet követően folytatódott a férfi kosárlabda NB I. A-csoport küzdelemsorozata és a Zalakerámia ZTE KK számára a soron következő négy bajnoki találkozóján a legfontosabb feladatot az jelenti, hogy biztosítsa a helyét az első nyolc között. Az alapszakasz első köre után az első nyolc szerepelhet a Magyar Kupa küzdelmeiben, Matthias Zollner csapata számára pedig - sorrendben - az NKA Pécs, a Falco KC, a Szolnok és a Kecskemét együttesei várnak ebben az etapban.

Nem könnyű sorozat, minimum két győztes találkozó szükséges a legjobb nyolc eléréséhez. Az NKA elleni csata volt az egyik, amit szinte kötelezőnek tűnhetett megnyernie a zalaiaknak, hiszen hazai pályán szerepeltek. A pécsieknél Durmo visszatért hosszú sérülése után, vele biztos nem gyengült csapatuk, zalai oldalon pedig hazai pályán is bemutatkozott bajnoki találkozón Aaron Jones. Aki gyorsan egy zsákolással nyitott, a ZTE KK pedig egy 15-7-tel, de szó sem lehetett hátra dőlni. Az NKA egy jó együttes, amely büntet, ha teheti. Amikor 20-9-re vezetett a ZTE KK kimaradt egy könnyűnek tűnő hazai akció, a pécsiek pedig 7-0-val válaszoltak. Egyáltalán nem mindegy, hogy 22-9, vagy 20-16... De jött a hazai válasz is egy 10-0-val és a 30-16 mindjárt jobban nézett ki. Maradt ez a hullámzás, hiszen ezt követően az NKA egy 15-5-ös sorozattal jött fel ismét (35-30). Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője nem is volt boldog, hogy időt kell kérnie... Ezt követően az egerszegoek ismét kiépítettek maguknak egy tízpontos előnyt, ami a szünetig kilenc lett (49-40).