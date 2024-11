Zalakerámia ZTE KK - Atomerőmű SE Paks 86-90(20-19, 25-17, 21-22, 20-32)

Zalaegerszeg, 1460 néző. Jv.: Praksch, Söjtöry, Kovács N.

Zalakerámia ZTE KK: Brown 26/18, Takács Martin 6, Keller I., Bigelow 20/3, Tóth Á. 11/3 Csere: Takács Milán 7/3, Le Day 13, Szalay D., Sitku. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Paks: Joseph 10/6, Benke 20/12, Chandler 22/9, Eilingsfeld 11/9, Lake 8. Csere: Révész, Lockett 14/3, Dorogi 5/3, Halmai. Vezetőedző: Kosztadinosz Flevarakisz.

A ZTE KK csapatkapitánya, Tóth Ádám és Eric Lockett, a Paks játékosa nem szeretetből kapaszkodnak egymásba, ők is keményen harcoltak egymással

Fotó: Pezzetta Umberto

Hiányzott a meccskeretből a ZTE KK egyik légiósa, Billy Garrett, aki - mint megtudtuk - még a szerdai, Körmend elleni mérkőzésen szenvedett húzódást és nem kockáztatták meg szombaton a játékát. A hiányában Tevin Brown kezdett, a Zalakerámia ZTE KK pedig a mérkőzést kezdte remekül. A remek formát futó Paks ellen szigorú védekezést mutattak be az egerszegiek, a Paks pedig nem nagyon találta ennek az ellenszerét. A ZTE KK ellépett 16-7-re, de elég volt két-három kosár nélkül vezetett támadás, és a Paks Lockett és Joseph hármasaival büntetett (18-16). Pörgős, jó kosárlabdát láttunk, és ahogy kezdtek bemelegedni a felek , még élesebb lett a találkozó (26-24). Hazai oldalon Brown nagyon élt, a harmadik tripláját is bedobta (33-32), maradt a szoros állás és a kifejezetten jó mérkőzés. Bigelow és Brown (ez már a negyedik volt neki) hármasával a szünethez közeledve 38-34-re "szakadt el" a ZTE KK a Pakstól, de nem volt megállás! Brown ötödik triplája is bement, Le Day is megmentett egy kosarat harcosságával és 4536 is volt már a ZTE javára.

Az első félidő végi e lendület egerszegi "támadás" mindenképpen bizakodásra adhatott okot a zalai híveknek és maguknak a ZTE játékosainak is. Csakhogy a Paks annál jobb csapat, hogy itt feladná és miért tette volna? Gyors és lendületes volt a játék, amibe persze hibák is csúsztak, de soha rosszabb mérkőzést. A ZTE KK vezetett (51-45), de nem volt ez akkor előny, hogy bármikor is biztonságban érezhette volna magát. Magas hőfokú találkozó volt Brown egy kicsit túl is pörögte magát, így Matthias Zollner lehozta a pályáról játékosát (amúgy a mezőny addigi legjobbját), hogy kicsit higgadjon le. Mert szükség lesz még a játékára, ez is egyértelmű volt. A másik oldalon Benke is kezdte elkapni a ritmust, a válogatott játékosa egyértelműen csapata legjobb ja volt. Amire nem volt szükség, hogy "repkedtek" a technikai hibák, de ez sem akasztotta meg az egerszegiek játékát, gyakorlatilag tartották az előnyüket (66-58). Viszont jött fel a Paks, csaknem beérte a zalaiakat, amikor Bigelow egy hármassal lendített csapata szekerén (69-62). Aztán a paksi oldal is technikai hibákat érően reklamált, kiegyenlítődött minden... Iszonyatosan kemény percek vártak még mindkét csapatra, a Paks már-már beérte a zalaiakat (71-67), amikor Brown a hatodik duplájával jelentkezett, amire Takács Martin tett rá egy duplát. Mondani sem kellett, a ZTE KK-nak nagyon kellett ez, mert megint 9 ponttal lépett el. Jött a hajrá és egy izgalmas befejezés nézett ki. Ami az lett, hiszen kapott a ZTE két triplát és egy perccel a vége előtt pontosan 1 pont lett a különbség (84-83). Zalai szempontból a dráma itt jött el, ugyanis Eilingsfeld utolsó másodperces triplával fordított az álláson és mint kiderült ez volt a döntő momentum.