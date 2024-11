Természetesen labdarúgásról van szó és az NB I-ről, amelyben a 12. forduló mérkőzéseit rendezik meg a hét végén. Azaz, elkezdődik a második kör is az élvonalban. Az első kör lezárult, a ZTE FC csapata a 10. helyen zárta ezt a szakaszt 8 megszerzett ponttal, ami valljuk meg, nem sok.

A ZTE FC és az MTK legutóbbi egerszegi találkozóján Szendrei Norbert, a zalaiak csapatkapitánya és Végh Bence harcol a labdáért

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A Karcag következik az MK-ban

Szerdán viszont sikerélménnyel gazdagodott Márton Gábor csapata, hiszen idegenben jutott tovább a Szentlőrinc otthonában. Csütörtökön este aztán ellenfelet kaptak az egerszegiek, méghozzá az NB III-as Karcagi SE személyében. A nyolcaddöntő mérkőzéseit majd csak jövőre, február 26-án rendezik meg, és a ZTE FC vezetőedzője is erre tért ki a sorsolás után.

– Megint hosszú utazás vár ránk... Bármi előfordulhat, több aspektusból is lehet értékelni ezt. Amikor találkozunk, akkor már zajlik a tavaszi szezon az élvonalban, míg az NB III-ban még nem. Azonban a kupa az mindig kupa. Láthattuk, hogy több csapat is megszenvedett a továbbjutásért a legutóbbi körben az alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben, még a Ferencváros is. NB I-es csapatként nem lehet más cél, mint a továbbjutás.

Tökéletes meccs kellene

Jóval közelebbi feladat szombaton az MTK Budapest elleni bajnoki mérkőzés. A szakvezető természetesen erről is beszélt.

– Egy jó formában lévő csapat vendégei leszünk, de a mi játékunk is rendben van, azonban az eredményesség az, ami hiányzik és ebben kell előre lépnünk. Azt kell elérnünk végre, hogy ne hibázzunk olyanokat, amikkel pontok mennek el. Szombaton tökéletes meccset kell játszanunk ahhoz, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk.

A ZTE FC védője megállítaná az MTK-t

Nagyon bízik a győzelemben Várkonyi Bence is. A ZTE FC védőjét a nyáron szerezte meg végleg az egerszegi csapat, a tavalyi szezonban kölcsönben szerepelt a zalaiaknál a védő.

– Több mint tíz évig voltam a Hungária-körútiak játékosa, náluk mutatkoztam be az élvonalban – említette a védő, amikor az esélyekről kérdeztük korábbi csapata ellen. – Az MTK ellen korábban már játszottam, viszont a Hidegkuti-stadionban még nem léptem pályára ellenük. A célunk nem lehet más, mint nyerni ott. Ehhez viszont sokkal koncentráltabbnak kell lennünk, hogy tényleg ne menjenek el pontok a meccsek végén. Az MTK-nak jól jöttek össze a mérkőzései, megtalálta a játékát, de őket is meg lehet fogni és az a célunk, hogy megállítsuk őket.