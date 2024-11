Innen folytatódott a játék, de kevés eseménnyel. Annyi különbséggel, hogy kiegyenlítettebb lett a labdabirtoklás. Ugyanakkor a ZTE továbbra sem akart kinyalni túlzottan, így a zalaiak leggólerősebb középpályása, Mim Gergely a szokottnál hátrébb helyezkedett, így nem ért oda a kapu elé. A zalai támadások vezetéséről jobbára egy kétszemélyes "csapat", Dénes Csanád és Yohan Croizet gondoskodott egyszerű oknál fogva. Ő voltak legelöl. Tömeges cserék jöttek, a ZTE FC egyszerre hármat is változtatott, az MTK kettőt. Az viszont már nagyon látszott, hogy a ZTE FC innentől már szeretné lejátszani így ezt a találkozót, vagyis elkerülni a gólt, hiszen azzal már meccset lehetett nyerni. A helyzet azért kezdett fokozódni, hiszen a 78. percben Németh Ervin védett nagyot. Aztán egy kényszerű csere következett zalai oldalon, hiszen Sajbán és Csóka is ápolásra szorult, mindketten cserét jeleztek, de már csak egyet változtathatott a ZTE FC. Sajbán maradt a pályán, Csókának viszont láthatóan nagy fájdalmai voltak, amikor levitték a pályáról. Kihúzza-e a ZTE FC ezt a meccset, hiszen jöttek a kritikus meccs végi percek. Mit is mondott kapunknak Márton Gábor a találkozó előtt? Azt, hogy "tökéletes mérkőzés" kell nekik ahhoz, hogy pontot vagy pontokat szerezzenek. A 87. percben aztán Antonov beadása után Németh Krisztián két zalai védő között fejelt kapura, a labda pedig beakadta jobb felső sarokba, 1-1. Itt már a sok sebből vérző ZTE FC célja csak a pontszerzés lehetett, hiszen a kapu felé már nem is vezetett támadást. A 94. percben Varju közeli lövését Németh a gólvonalon védte lábbal, ez döntőnek bizonyult, hogy a ZTE FC ponttal térjen haza.

A még tökéletesebb meccs majdnem meglett, de a pont is sokat ért most a ZTE számára.