ZTE FC II. - Hévíz SK 4-0 (1-0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Kondákor.

ZTE FC II.: Barbalics - Vogyicska, Rózsa, Deme, Vert (Wolf, 84.), Szabó B. (Baráth, 55.), Bodrogi, Király, Mulasics (Molnár K., 55.), Németh D. (Györe, 59.), Krajcsovics. Vezetőedző: Horváth Gábor.

Hévíz: Paksy (Lucz, 87.) - Filó (Sabján, 87.), Tóth I., Szindekovics, Bontó, Kustán, Erdősi (Fábián, 87.), Nagy D. (Beke, 87.), Huszár, Damina (Rózsás, 65.), Iberhart (Czifra, 87.). Vezetőedző: Damina László.

Gólszerzők: Németh D. (32.), Vogyicska (72.), Györe (80., 85.).

A vármegyei I. osztály derbijén Vogyicska Balázs (fehérben) is betalált a Hévíz ellen

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC II. csapata úgy tűnt, biztosra akar menni, hiszen az első csapatból erre a rangadóra Vogyicska Balázs, Krajcsovics Ábel és a szombaton a Puskás FC elleni győztes találkozón még csereként is pályára lépett Németh Dániel is helyet kapott a kezdőben. Hévízi oldalon a legnagyobb kérdés annak tűnt, hogy a két legutóbbi vereség után fejben vissza tud-e térni a bajnokságba a fiatal együttes. A megyei futballban jártasak már korábban is rebesgették, hogy Hévízen változások lehetnek. Hivatalosan erről egyelőre semmi nem hangzott el, de információink szerint az új városvezetés másokkal képzeli el a közös munkát, így a Hévíz SK-nál változások várhatük. Az ilyen információk pedig azonnal elérik az öltözőt is...

Az ősz rangadójának is számító találkozót vasárnap délelőtt rendezték és a ZTE FC II. magához ragadta a kezdeményezést. Az első félidőben volt egy időszak, amikor sorra mentek a lövések a hévízi kapura, így Németh D. révén meg is szerezte a vezetést a hazai együttes. Aztán a Hévíz is kezdeményezőbb lett, sőt, a második félidő elején a ZTE II. kapusának kétszer is nagyot kellett védenie. Ebben az időszakban kiegyenlített volt a mérkőzés, de ahogy közeledett a találkozó vége, pontosabbá váltak a hazaiak. Vogyicska szerezte egy szép találattal az újabb hazai gólt, majd a csereként beállt Györe

Levente duplázott a harában, biztossá téve a ZTE FC II. sikerét.