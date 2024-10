UNI Győr SZESE – ZTE NKK 76-61 (11-26, 22-15, 17-9, 26-11)

Győr, Egyetemi Csarnok, 50 néző. Jv.: Tóth B., Hernicz B.

ZTE NKK: Török 7/3, Gombkötő 3/3, Óházy 8, Horváth Fru. 16, Jurkó 16. Cserék: Szakonyi-Nagy (-), Péterfi (5/3), Horváth F. (4), Kocsárdi (2), Kiss V. (-), Bartáky (-). Edző: Rózsás Gábor.

A kezdeti győri rohamok után és a zalai időkérést követően a ZTE NKK elkezdett "játszani", s gyakorlatilag állva hagyta a győrieket. Az első negyed végére 15 pontos előnyt harcoltak ki maguknak, majd folytatódott a zalai henger (15-33), ám ekkor némi törés állt be a játékba, amellyel élt a házigazda és csökkentette hátrányát. Ám így is vezetett a nagyszünetben még a ZTE NKK (33-41), de egy hazai 8-0-s sorozat után már érezni lehetett, hogy az egerszegi lányok mintha nem azon a hőfokon játszanának, mint korábban. A negyedik negyed 50-50-es állásnál kezdődött, először pedig a 34. percben vezetett a mérkőzésen a házigazda (56-55). A hajrá is a győrieknek sikerült jobban, és minden egerszegi hibát könyörtelenül kihasználva végül nyertek a mérkőzés egészét tekintve nagyon hullámzó teljesítményt nyújtó és formálódó ZTE NKK ellen.

Rózsás Gábor: “A hétköznapi bajnoki mérkőzés számunkra sajnos soha nem jó előjel, illetve az egy héttel korábbra került kezdés sem jött jól. Ezektől próbáltuk magunkat függetleníteni, s az első félidőben ez többnyire működött is, tudtuk a saját játékunkat játszani, helyenként irányítottuk a mérkőzést. A második félidőben a Győr - velünk ellentétben - nem kegyelmezett és minden hibánkat megbüntetett. Mi egyértelműen egy idegenbeli bravúrgyőzelmet engedtünk ki a kezünkből, viszont a Győr sikere a mérkőzés egészét nézve megérdemelt volt, gratulálunk nekik a győzelemhez!”.