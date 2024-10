- Talán az időjárás az, ami kissé közbeszólt, hiszen a sok eső nehezítette a munkát, de nem számottevően, és ugyanaz a jelentősége ennek a mérkőzésnek is, mint mindegyiknek, vagyis a három pont megszerzése - állapította meg a ZTE FC szakvezetője. - Mindkét csapat hasonló cipőben jár, hiszen ők is építkeznek és mi is, de talán náluk hamarabb összeállt a keret és más boltban is vásárolhattak... Az újonnan érkezetteket be kell építeni, erre időt kell adni. Csapatunk játékával és a teljesítményével nincs gond, csak ennek most már eredménnyel is kell párosulnia. Ez is egy fontos szempont lesz vasárnap.

A ZTE-Újpest összecsapások hagyományosan parázs hangulatúak szoktak lenni. A ZTE FC honlapján tette közzé a legfontosabb szurkolói tudnivalókat és a rendőrség is fokozott ellenőrzést tart vasárnap a városban.