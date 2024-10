Ha valaki feltenné akár csak önmagának is, a "mikor is volt utoljára ilyen?" kérdést a párosítással kapcsolatban, joggal tenné. Jó régen, egészen pontosan 2012. március 31-én járt utoljára az NB I.-ben a ZTE Arénában győri csapat. Akkor 2-0-ra nyert az ETO FC Egerszegen. Természetesen az NB II.-ben azóta is találkozott a két csapat, de az élvonalban nem. Azzal nyílt meg az út ehhez, hogy az ETO FC a nyáron felkerült az NB I.-be. A múltidézésnél maradva, 75 NB I.-es találkozón nézett eddig farkasszemet egymással a két csapat, ebből 28 ZTE- és 30 ETO-siker született a 17 döntetlen mellett. Amikor a ZTE csapata volt a pályaválasztó, 37 ilyen alkalom volt eddig, ezeken az összecsapásokon 21 egerszegi győzelem született, 7 döntetlen és 9 győri diadal mellett.

A ZTE FC védőjét, Csóka Dánielt (középen) ünneplik a társak. A legutóbbi hazai győzelemkor a ZTE Arénában az ő gólja döntötte el a három pont sorsát a Kecskemét ellen.

Fotó: Szekeres Péter

Pontokra van szükség

A jelent kettejük között most a vasárnap jelenti majd. A Borbély Balázs irányította ETO FC Győr négy vereséggel nyitotta a szezont, de aztán következett négy veretlen mérkőzése (2 győzelem, 2 döntetlen), így jelenleg 8 ponttal a 9. helyen áll a 7 pontos ZTE előtt (11. helyezés). A győrieknél a héten leginkább az volt a téma, hogy a nyáron nagy reményekkel szerződtetett Nenad Lukic-ot az NB III.-as csapathoz irányították, amit sem a játékos, sem pedig a menedzsere nem akar elfogadni. Az, hogy a háttérben mi áll, csak az érintettek tudhatják.

A ZTE FC-nek most semmi másra nincs nagyobb szüksége, mint pontokra. Márton Gábor együttese eddigi mutatott játéka alapján előrébb is tarthatna, de hadilábon állt a góllövéssel. A válogatott szünet előtti két fordulóban vereséget szenvedett a csapat, de úgy a DVTK otthonában, mint idehaza az Újpest ellen alakulhatott volna éppenséggel fordítva is az eredmény. Az elmúlt hét hét munkájával kapcsolatban kérdeztük először a ZTE FC szakvezetőjét a vasárnapi összecsapás előtt.

Kell a higgadt fej is

- Ebben a két hétben arra figyeltünk, hogy igyekeztünk a korábbi hibáinkat kijavítani - kezdte válaszát Mártin Gábor. - Szerencsére nincs sérült, de többen a korábbi kihagyásuk miatt lemaradásban vannak a többiekkel szemben. Aki látta az eddigi mérkőzéseinket, az láthatta, hogy a játékunkkal nincs gond, de a helyzetkihasználás terén nem teljesítettünk jól. Ezen eddig is dolgoztunk, hogy ez változzon. A mérkőzések és az edzések pszichés állapota viszont más, éles helyzetekben jó döntéseket kell hozni és higgadtnak maradni. Az ETO csapatának vannak erősségei és gyengéi, mi mindkettőre készülünk, hogy eredményesek legyünk vasárnap. A győriek nem kezdték jól a bajnokságot, mostanra viszont úgy tűnik, hogy összeálltak és stabilabbnak tűnnek.