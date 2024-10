Előbb tehát a Sopron lesz soron és hazai pályán mi más lehetne a célja a Zalakerámia ZTE KK-nak, mint kijavítani az oroszlányi botlását. Az ugyanis éppenséggel nem jött jól, és még fájóbb lehet amiatt, mert a 35. percig tulajdonképpen kézben tartotta a meccset a Zalakerámia ZTE KK, de a végén kiengedte a győzelmet a kezéből (83-78). A találkozó után a ZTE KK amerikai játékosa is kiábrándító vereségről beszélt és főleg a második félidei játékukkal kapcsolatban volt kritikus. A véleményével nem lehetett vitatkozni, miszerint a mérkőzés elején és közben kialakított előnyt igenis a végéig meg kellett volna őrizni.

Szerdán viszont új fejezet nyílik az újabb mérkőzéssel. A Sopron is egy-egy győzelemmel és vereséggel nyitotta a szezont. Gasper Potocnik csapatában is négy légiós található, a most már rutinos kosarasnak számító Molnár Mártonnal kiegészülve a kezdőjében. Matthias Zollner, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője a meccs előtt nyilatkozott, s amikor azt kérdeztük tőle, hogy a héten lejátszandó két mérkőzést egy "csomagban" kezeli, vagy most előbb a Sopronra koncentrál, érdekes választ adott.

- Mindig a következő feladat számomra a fontos, így most az, hogy kérdez a meccsről, majd öt perc múlva már a mai edzés áll a fókuszban, aztán a holnap délelőtti tréning, az követően az esti meccs és így tovább - válaszolta a szakvezető. - Ha most kicsit előrébb tekintenék az hiba lenne. Mindenképpen azt szeretném, ha a csapat kijavítaná a hibáit és tartaná azt a fejlődési folyamatot, ami az első meccsünkön érezhető volt. Oroszlányban viszont nem tudtuk ezt tartani, nem játszottunk jól. A védekezésünkben elkövetett hibáink kijavításán is dolgoztunk, mert kemény hét következik számunkra. Előbb a Sopron az ellenfél, amelynek jó játékosai vannak és kiegyensúlyozott a támadójátéka. Fontos lesz, hogy jobbak legyünk, mint voltunk a legutóbbi mérkőzésünkön.

A héten egyébként nem csak a Zalakerámia ZTE KK duplázik, hanem az NB I. A csoport teljes mezőny, hiszen a 3. fordulót rendezik kedden és szerdán. Sőt egy meccset már a múlt héten lejátszottak (Szolnok-OSE).