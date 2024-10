Az első félidőben zalai részről Brown 10, Garrett pedig 19 pontot dobott, de Takács Martin 5 lepattanója (3 gólpassz mellett) is szép teljesítmény volt. A hazai együttes kiemelkedően sok büntetőhöz jutott (28) és a játékosok nem is céloztak rosszul, az ezekből megszerzett 22 pont fontos volt a vezetéshez. A vendégektől egyedül Hardrict érte el a 10 dobott pontos határt (illetve volt 5 asszisztja is), de csapatként küzdve a felszínen tartották magukat.

Szokatlan módon két remek Tóth-gólpassz vezette fel a második félidőt, Gatling viszont dudaszós hármassal jelentkezett (25. p.: 67-59). Zalai oldalon is centergondok mutatkoztak, a szünet után igen agilisan kezdő Tóth a térfél közepén védekezve begyűjtötte 4. személyi hibáját és a padra kényszerült. A harmadik negyed hajrájához közeledve érkezett három tripla zalai részről (Bigellow kettőt is vállalt), s ez kellően elbizonytalanította a vendégeket (28. p.: 79-63). A Honvéd 14 eladott labdánál járt már, technikai hibák is jelentkeztek náluk, a fővárosiak lelkesedése pedig nem bizonyult már elégnek a feljavult ZTE-vel szemben. Az utolsó felvonás 81-65-ös hazai előnyről indult, majd jött Le Day kipontozódása, de amikor lerohanás végén Brown löbböléséből Bigellow óriásit zsákolt, már senki nem volt a csarnokban, aki el tudta volna képzelni, hogy a hazaiak nem nyernek (35. p.: 88-74). Hardrict kiválása újabb lyukat ütött a Honvéd játékán, ettől fogva tényleg nem nagyon maradt kérdés a végkifejletet illetően (36. p.: 96-74). A hazai tréner a hajrá kezdetén tartott még egy motivációs jellegű időkérést, a csapat pedig szállította az újabb győzelmet - a szezon harmadik hazai fellépésén is nyerve és harmadszor érve el a 100 dobott pontot. Ez pedig nagyon tetszett a publikumnak.