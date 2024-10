Ezzel együtt is elmondható azonban, hogy a Zalakerámia-ZTE KK jó rajtot vett az új szezonban, hazai mérlege pedig imponáló, hiszen 33, 23, majd legutóbb 19 pontos különbséggel nyertek, 103, 108, illetve 104 pontot dobva.

Isaiah Bigellow (Zalakerámia-ZTE KK, fehérben) a honvédos Balogh Máté mellett tesz fel egy közeli kísérletet

Fotó: Pezzetta Umberto

Mit mutat a statisztika?

A Honvéd elleni meccs remek hazai kezdés után a második negyedben lett szoros némileg, amikor a vendégek 4 pontra is felzárkóztak, fordulás után azonban a ZTE újra kézbe vette az irányítást és a végére már nem hagyott izgalmakat. A mérkőzés statisztikái sok tekintetben nem tükrözik azt a karakteres különbséget, ami a két csapat között a találkozó képe és a számszerű végeredmény alapján is megvolt. Lepattanózásban például döntetlenül végeztek a felek (32-32), miközben a műfajban Bigellow és Le Day (6-6), valamint Filipovic (11) vitte a prímet. Hasonló a helyzet a mezőnybeli dobáspontossággal, itt mindkét csapat 49 százalékot produkált, bár például közeli dobásból a kék-fehérek jóval többet engedtek el (39-26) és jelentősen többször is találtak (23-15), mint a vendégek. A zalaiak rengeteg büntetőt dobhattak ezen az estén: a nagyszünetig 28-szor állhattak oda a kék-fehér játékosok a vonalra és ezekből 22 lehetőséget értékesítettek is, majd a végső dudaszóig ez az arány 35/28-ra változott. A 80 százalékos pontosság dicséretes (Garrett 9/9, Brown 8/9, Bigellow 4/5, Tóth 5/7), és bár hasonlót tudott a Honvéd is (79), a fővárosiak csak 15 pontot szereztek ebben a műfajban, ami jelentős különbség. Nagy volt még a kontraszt a két csapat között a szerzett (12-4) és az eladott (9-19) labdák tekintetében, bár ünneprontásként annyi talán megjegyezhető, hogy a zalai oldalon elszórt kilenc lehetőség sem kevés azért.

A Zalakerámia-ZTE KK jól választott

A hazai kosárlabdában mindig alapvető jelentőségű a nyári erősítés, illetve egész pontosan az, hogy egy adott csapat milyen légiósokat talál. Úgy tűnik, a ZTE-nél idén jól dolgoztak, az amerikai kontingens tagjai eddig megdolgoznak a pénzükért. A VAL-érték alapján szombaton Bigellow (30), Garrett (29) és Brown (27) volt a csapat és a mezőny legjobbja, míg Le Day (15) kicsivel Tóth és Takács Martin (17-17) mögé szorult. Tudjuk azonban, hogy a tengerentúli center rövid távú szerződéssel érkezett az utolsó pillanatban, a megsérült Aaron Jones-t helyettesíteni. Abba pedig gyönyörűség belegondolni, mi lehet itt, amikor a az említett magas ember is beszáll a játékba és mondjuk olyan szintet hoz, mint a felsorolás elején említett három honfitársa.