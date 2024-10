Az egy hónappal ezelőtti sorsoláson már kiderült mindez, azóta itt is, ott is várták a mérkőzés napját, ami szerdán jön el. Waltner Róbert személye teszi igazán pikánssá, de inkább írjuk azt, hogy különlegessé ezt a párosítást. Waltner Róbert a ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának tagja, az egerszegi klub történetének legeredményesebb játékosa, aki 92 góllal vezeti a kék-fehér klub örökranglistáját. Noha kaposvári, a Zalaegerszeghez való kötődése közismert és soha nem tagadja. A ZTE FC NB I.-es csapatát 2021 március és 2022. márciusa között irányította, amikor váratlanul beadta a lemondását.

Waltner Róbert fanatizmusa is közismert, így szerdán biztos lehet benne mindenki, hogy a Szentlőric együttesét fogja feltüzelni...

Fotó: Pezzetta Umberto

-Természetesen a ZTE a kedvenc csapatom és az is marad - mi mással is kezdhette volna beszélgetésünket Waltner Róbert, amikor megkerestük. - Örülök, hogy összekerültünk a ZTE-vel, találkozhatok régi ismerősökkel és hallhatom a zalai szurkolók hangját, hiszen biztosan lesznek. Ugyanakkor most a saját csapatom sikeréért dolgozom és nagyon remélem, hogy egy sportszerű és férfias meccset játszunk. Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, de egy NB I.-es kerettel rendelkező ellenfél az mindig más.

A Szentlőrinc FC együttesét a nyáron vette át Waltner Róbert és az NB III.-ból felkerült baranyai csapattal az ősz során szinte szárnyalt. A harmadik és a hetedik forduló között az NB II.-es tabellát vezették, majd két sikertelen meccs után átadták ezt a pozíciót, de maradtak az élbolyban, ami egy újonctól dicséretes. A hét végén a Kisvárdával játszott rangadót a Szentlőrinc, amely nyert a baranyai városban, így Waltner Róbert együttese jelenleg a 4. helyen áll.

A szerdai esélyekről is kérdeztük a szakvezetőt.

- A legerősebb csapat ellen játszottunk a hét végén - jegyezte meg a bajnoki találkozójukra gondolva. - A ZTE FC szereplését természetesen követem, hiszen a Zete az a Zete... Amikor ott dolgoztam, akkor is jó csapatunk volt, és a negyedik helyen adtam át az együttest, amelyből, ha jól számolom, Josip Spoljaric, Bojan Sankovic és Németh Dani maradt meg a mostani keretükben. Számukra a feladat adott, ki kell hoznunk a maximumot, bár öt kezdő játékosom betegséggel küzd. Egyértelműen a ZTE-nek van az erősebb kerete velünk szemben, de nincs okunk semmit sem feladni.