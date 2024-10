A söjtöri intézményben Klujber László tanár vezetésével 2002 óta foglalkoznak hangsúlyosan a kerékpározással - szabályossági, ügyességi, biztonsági szempontból. A "Ki a mester két keréken?" vetélkedő vármegyei fordulóiban rendre a legjobbak között vannak, 2014-ben Dávid Dániel személyében volt már egy tanítvány, aki a nemzeti csapatig is eljutott (akkor a svédországi Oslóban rendezték meg a nemzetközi seregszemlét), Vizsi Krisztián volt viszont az első, aki söjtöriként az országos döntőt is meg tudta nyerni.

Párizsban készült kép a magyar csapat tagjairól és kísérőikről, balról a második Vizsi Krisztián

Fotó: Facebook

Nem tud mindenki biciklizni

De vajon Klujber László miért tartja ilyen fontosnak a kerékpározással kapcsolatos ismereteket?

- Ha rajtam múlna, a közlekedés a tantervben is nagyobb hangsúlyt kapna - szögezte le a pedagógus. - Mindenki közlekedik, s ráadásul az utak veszélyesek, az autók egyre gyorsabbak és egyre több van belőlük, fontos lenne a szükséges ismereteket és készségeket már gyerekkorban megszerezni. Persze minden lurkó biciklizik és erről általában úgy gondolkodunk, hogy biciklizni mindenki tud, de a foglalkozásokon gyorsan kiderül, hogy ez mennyire nem igaz.

Negyven kerékpár áldásai

Az évtizedek alatt a söjtöri iskola sokféle eszközt is beszerezett a felkészüléshez. Rendelkeznek elemekkel, melyekből ügyességi mobil pálya építhető, KRESZ-park kialakításához vannak közlekedési tábláik - valamint negyven kerékpárjuk is. A pályázaton elnyert bringákat közös kirándulásokon is használják, így azok is részesülnek az áldásaikból, akik Klujber László szakkörének nem tagjai.

- A Krisztiánéhoz hasonló sikerek idején mindig nagyon megnő az érdeklődés, most is már négy-öt gyerek jelezte, hogy beszállna biciklizni - árulta el a tanár úr. - Ennek persze örülök, de a felkészüléshez itt is nagy elhivatottság kell. A versenyek előtti egy hónap a legsűrűbb: teszteket töltünk és gyakorlunk minden délután.

Olvasott az ellenfelek tekintetéből

Vizsi Krisztián számára mindez nem fárasztó: nagyon szeret biciklizni, két keréken jár mindenhova, a feladatok egy része pedig három szezon után neki talán már rutinból is menne.