Tolna-Mözs FSE – Nagykanizsai Futsal Club 6-2 (3-1)

Tolna, 100 néző. Jv.: Aczél. Futsal NB II. Nyugati csoport, 5. forduló.

A futsal NB II. mellett a Magyar Kupában is még érdekeltek a kanizsaiak.

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsa FC: Szabó Á. – Bolla, Schuller, Németh M., Dömötörfy. Csere: Szőke R. (kapus), Hetesi, Gyurcsányi, Varga Zs. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Kneller (1., 32.), Keszthelyi (10.), Pál M. (15.), Ágics (21., 40.), illetve Schuller (20.), Bolla (35.)

A mezőny kiszámíthatatlanságát mutatja, hogy a csoport másik újonca (korábban a Sárbogárdot simán verte az NFC) megtréfálta a Nagykanizsai Futsal Club együttesét a futsal NB II Nyugati csoportjában. A hazaiak már a meccs kezdő pillanataiban megadták a találkozó alaphangját góljukkal,. Megnehezítette a dél-zalaiak helyzetét az is, hogy a szűk keretükben szóhoz jutott két újon is: Hetesi Patrik mellett Varga Zsolt is debütált az NFC-nél. A nagykanizsaiak góljait Schuller Ferenc, valamint Bolla László szerezték.

A következő fordulóban jövő hétfőn idehaza szerepel a csapat, amikor Mad Dogs érkezik. A klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint a Magyar Kupa 2. fordulójában NB I-es csapatot fogadnak,

ugyanis november 11.-én az első osztályú Veszprém csapata érkezik a Kanizsa Arénába a legjobb 32 csapat között.