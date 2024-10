A Zalaszentgrót úgy tűnik, kezd összeállni, vasárnap a Magnetic Andráshida TE ellen játszik odahaza. A szentgrótiak egy szép idegenbeli győzelem után szerepelhetnek újra hazai közönségük előtt és Bencze Péter, a csapat szakvezetője is bízik benne, hogy a várhatóan szép időben sok nézőt vonz majd ez a találkozó.

- Lentiben egy kimondottan jó csapattal találkoztunk, hiszen olyan játékosok szerepelnek náluk, mint például Simonfalvi Gábor. Nagyon jól játszottunk és szerintem megérdemelten nyertünk 3-1-re - tekintett kicsit vissza is az előző találkozójukra Bencze Péter. - A vasárnapi meccsünkre szerencsére nincs sérült és ugyanúgy készülünk, mint minden hazai összecsapásra, hiszen szeretnénk megszerezni a három pontot. A nyáron három távozó játékost kellett pótolni, ezen felül fiatalítás is a szempontjaink között volt, így idő kérdése is, hogy mikorra állunk teljesen össze. Nálunk fontos a bajnokság is, de a kupában akarunk ismét ott lenni a végén, ehhez fontos állomás volt, hogy például idegenben jutottunk tovább Hévízen. A bajnokságban úgy érzem toronymagas esélyes a ZTE FC II csapata , fiatalokból áll csapatuk, én magam is szurkolok nekik. Viszont mi adjuk nekik mindig az ellenfelet, így számunkra például most az Andráshida TE elleni találkozó is hatpontos lesz.

Itt érdemes megállni, de Bencze Péter "matekja" teljesen indokolt... Ugyanis, ha ők nyernek az adott ellenféllel szemben, a következő fordulóban a ZTE FC II következik számukra és az erőviszonyok alapján jó eséllyel az egerszegieké lesznek a pontok. A Zalaszentgrót tehát két forduló alatt akár hat ponttal is többet szerezhet az adott riválishoz képest.

- Eddig ez bejött, vasárnap ezért szeretnénk újra nyerni az ATE ellen is.

Vasárnap következik:

Zalakomár ESE Zalakaros - Clean Medic Zalalövő 14.00.

Technoroll Teskánd - Tarr Andráshida 14.00.

Zalaszentgrót - Magnetic Andráshida TE, 14.00.

Semjénháza - Kiskanizsai Sáskák, 14.00.