Bár korábban már lehetett hallani a halasztásról, végül csak szombaton reggel vált hivatalossá és került ki a Zala vármegyei I. osztály 11. fordulójának programjából is a Clean Medic Zalalövő - Kiskanizsai Sáskák találkozó, amit november 9-én pótolnak. A halaszták háttérében alapvetően létszámhiány húzódik meg.

Ami a többi mérkőzést illeti. A jó formában és jó sorozatban lévő Lenti TE a Zalaszentgrótot fogadta. A szentgrótiak lélektanilag fontos pillanatban, az első félidő végén találtak be, aztán a második 45 perc első felében már három góllal is vezettek. A lentiek erejéből a végén csak a szépítésre futotta, réadásul tíz emberrel fejezték be a találkozót a sok lapot hozó összecsapáson.

A Magnetic Andráshida TE pedig a címvédő Csesztreget látta vendégül az andráshidai "hátsó füvesen". Mindkét hidai együttes az edzőpályán fogadja az ősz hátralévő találkozóin a meccseit, ugyanis a centerpálya játékterének frissítése miatt pihentetik azt. Nos, szoros csatát vívott a két együttes végül egy gól döntött, amit a Csesztreg szerzett, így a címvédő egy vereség és egy döntetlen után újra győzelmet ünnepelhetett.

A Hévíz együttese szombaton 3-0-ra nyert a Zalakomár ESE Zalakaros otthonában, ezzel az újabb három ponttal pedig a tabella élére ugrott. Damina László szombaton a második félidőben kerekedett végleg felül ellenfelén, s hogy a forduló után is marad-e az élen az majd a vasárnapi rangadó eredményétől függ, hiszen a Teskánd és a ZTE II. egymással találkozik.

A Gyenesdiás és a Semjénháza az előző fordulóban újra győzelmet ünnepelhettek, ezúttal viszont egymás ellen léptek pályára a Balaton-parti településen. A mérkőzés döntetlennel ért véget, de valamivel talán a hazaiak lehetnek ezzel az eredménnyel elégedetlenebbek, hiszen több lehetőségük volt. A lefújás után egy páros kiállítás is "színesítette" a mérkőzés krónikáját.

Zalakomár ESE Zalakaros - Hévíz SK 0-3 (0-1)

Gólszerzők: Szindekovics (16., 52.), Huszár (76.).

Gyenesdiás - Semjénháza 2-2

Gólszerzők: Sipőcz (4.), Csák (11.), illetve Horváth K. (12.), Hompó (68.).