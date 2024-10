Szepetnek–Zalaszentgrót 3–4 (2–1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Szepetnek: Bocskai – Üst, Losonczy, Schuller, Szabó B., Csavari, Dömötör, Szilveszter, Kobra (Nagy T.), Bilák (Pál), Bános. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Nikitscher (Pintér), Doszpoth, Kovács-Braun (Vajda), Fülöp, Horváth S., Kovács L., Kovács P., Horváth D., Czibor. Edző: Bencze Péter.

Ha a Szepetnek együttese legyőzi ellenfelét a nagykanizsai műfüvesen rendezett bajnokin, melyen a Zalaszentgrót volt az ellenfele, a vendégek játékerejét illetően értékmérő győzelmet könyvelhetett volna el a bajnokság során. Az első negyedóra végéhez közeledve meg is szerezték a vezetést a találkozó egyes periódusban kimondottan élő Dömötör Csaba révén, a szentgróti szögletek azonban eredményre vezettek, érkezett is az egyenlítés Jóna Bence által. Tudta tartani sorait azonban a hazai együttes, bár szabálytalanságok azért be-becsúsztak, melyek alkalmával a szentgrótiak presszionálták is a játékvezetői ténykedést. Paprikássá is vált kissé a hangulat, ebből kerekedett egy szepetneki tizenegyes is, melyet Kobra György értékesített. Már a szünet kezdő pillanataiban jártunk, amikor a ZVFC kispadjáról Kovács Dominik jutott a kiállítás sorsára vehemens véleménynyilvánításával, a második játékrészt azonban lehiggadt együttesek várták. A meccs második Dömötör-gólja egy remek akció után született, 3-1 már tekintélyes előnynek volt elkönyvelhető. Ha Nagy Tamás játékos-edző tanítványai elhiszik, hogy a találkozót megnyerhetik, bizonyára okosan lemenedzselik a még hátralevő fél órát. Viszont érezni lehetett, az újítani képes vendégek, ha megszerzik második góljukat, még nem könnyű percek elébe nézhetnek a vendéglátók. A Zalaszentgrót büntetőből ezt meg is tehette a 74. percben, s volt még hátra annyi, hogy Bencze Péter legénysége nem csupán egyenlített, de Fülöp Soma vezérletével meg is nyerte a találkozót a hátsó alakzatában fejben teljesen szétesett Szepetnek SE ellen.

Gólszerzők: Dömötör (2), Kobra (11-esből), ill. Fülöp (3, kettőt 11-esből), Jóna.

Jók: Dömötör, illetve Fülöp S. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kiállítva: Kovács D. (45., Zalaszentgrót).

U19: Szepetnek–Zalaszentgrót 2–2.