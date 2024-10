A selejtezők reggel 8 órakor folytatódtak, az utolsó hat játékos pedig majdnem még este tízkor is pályán volt. A csarnokba helyszűke miatt egyelőre szurkolók nem mehetnek be és ez így marad csütörtökön is, a Youtube-on azonban élő közvetítéssel követhetők az események.

Például a férfiak vetélkedése, melyben a magyar bajnok Szegedi TK az első nap után harmadik helyen állt s így eséllyel pályázott az elődöntőre. Szerdán azonban változott a helyzet, a Tisza-parti alakulat viszacsúszott a 13. helyre (2431 fa), jelentős lemaradással a legjobbaktól: az első helyet a macedón KK Makpetrol (2998) foglalta el, míg a még éppen elődöntős szereplést jelentő 4. pozícióban a francia Bruhly Erstein (2782) állt.

A nőknél a verseny honlapja szerint négy játékos szerepeltetése után a lengyel SKK Polonia 1912 Lesno állt a legjobban (2289), az Ipartechnika Győr (1698) a 12. helyet foglalta el, bár itt torzította az eredményeket, hogy a magyar csapatban még csak három játékos teljesítette a maga 120 dobását.

Az Ifjúsági Sportcentrumban a program szerint csütörtökön reggel fél kilenctől este kilencig zajlanak az események.