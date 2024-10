Lenti TE–Zalaszentgrót 1–3 (0–1)

Lenti, 150 néző. Jv.: Baranyai R.

Lenti TE: Kiss B. – Mentes (Gortka), Simonfalvi, Nagy B., Sárkány (Pál), Bertalics, Völgyi, Ritlop, Takács, Varga M. (Kondákor), Horváth B. (Pálinkás). Edző: Völgyi Márk.

Zalaszentgrót: Osbáth (Farkas T.) – Jóna, Nikitscher (Kulcsár), Doszpoth, Fülöp, Horváth S., Kovács L. (Székács), Kovács P., Czibor, Vajda, Horváth D. Edző: Bencze Péter.

Paprikás hangulatú, szabálytalanságokkal tarkított mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.

Gólszerzők: Nagy B., ill. Doszpoth, Fülöp, Kovács L.

Jók: Kiss B., Simonfalvi, Sárkány, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Bertalics (80., Lenti TE).

U19: Lenti TE–Zalaszentgrót 3–0.

Szepetnek–Tarr Andráshida SC 3–2 (1–2)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Varga P.

Szepetnek: Szekeres – Losonczy, Schuller, Szabó B. (Üst), Csavari, Dömötör, Kobra (Nagy T.), Kocsis (Szilveszter), Orsós (Pál), Kolman, Bános. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Andráshida SC: Molnár M. – László (Pálfi), Czene, Jándli, Soós, Nagy-Palócz (Ebedli), Pataky, Vígh, Sipos (Török), Gulyás, Cseke. Játékos-edző: László Dávid.

Ismét villanyfényes bajnokit rendeztek a Harmat János Sporttelepen, ahol a házigazda - tabellán kilencedik - Szepetnek SE együttese a középmezőny derékhadához „csatlakozni” akaró Tarr Andráshida SC-t fogadta. A mérkőzés lényegre törőbben nem is kezdődhetett volna, hiszen a hazai Kobra György találatára lényegében azonnal érkezett is a válasz a hidai Czene Mátyás révén. S hogy a fordulat még teljesebb legyen, a meccs 31. percében Soós Dominik már az ASC számára szerezte meg a vezetést. Aztán ebből a Szepetnek SE-nek amilyen második félideje kerekedett, azt látva a hazai szimpatizánsok aligha bánják, miként is alakult a találkozó. A következő felvonásban ugyanis Szilveszter Sándorék mindent beleadtak, az említett játékos lényegében gyorsan, az 54. minutumban egalizált. Időnként továbbra is gördülékeny támadásokat vezethettek a dél-zalaiak, de az igazi csattanó a mérkőzés utolsó pillanataiban következett: szó szerint történt így egy eset a vendégek büntetőterületén belül és már a ráadásban a tizenegyest Szilveszter gólra váltotta, ezzel összességében a harmadik szepetneki találat három pontot is ért. A kimondottan élvezetes meccshez szükség volt mindkét fél futballjára, a Szepetnek pedig az utóbbi hetekben felvonultatott lényegében minden olyan eredményt, melyre felkaphatták fejüket a vármegyei fociért rajongók: a futballsors pedig ezúttal Nagy Tamás legénységének kedvezett.

Gólszerzők: Szilveszter (2, egyet 11-esből), Kobra, ill. Czene, Soós.

Jók: Szilveszter (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Czene.

Kiállítva: Soós (93., Andráshida SC).