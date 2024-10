- Három vesztes mérkőzés után is pozitívan kell előre tekinteni, hiszen azzal nincs gond, hogy esetleg bárkit is motiválni kellene - válaszolta arra a felvetésre, hogy csapatkapitányként kellett-e lelkesíteni társait az újabb bajnoki előtt. Hisszük, hogy működni fog előbb-utóbb minden és az eredmények is jönnek majd. Az sokkal rosszabb lenne, ha mondjuk gyenge futball után jöttek volna a vereségek.

Rá kell lőni még egy gólt

A nyíregyházi kötődése pedig most aktuális, ugyanis hazatér szülővárosába.

- Enbékettes meccseken voltam gyerekként labdaszedő, nekem csak pozitív élményeim vannak Nyíregyházáról és örülök, hogy visszajutottak az élvonalba - említette Szendrei Norbert. - Természetesen beszélek ismerősökkel, a tévében követem a Szpari mérkőzéseit és tudom, hogy nagyon jó hangulatú mérkőzéseket rendeznek az új stadionban. Vasárnap szervezettnek kell lennünk hátul és tíz mérkőzés után jó lenne kapott gól nélkül lehozni egy meccset. Azt látjuk, érezzük, hogy jó a játékunk, de eredményesebbnek kellene lennünk elöl. Ez meg is lett volna, ha a korábbi mérkőzéseinken, amikor vezettünk, rá tudtunk volna még lőni egy gólt az előnyre. Azt gondolom, hogy össze kell már jönnie nekünk is valami jó eredménynek.

A 11. forduló mérkőzéseit rendezik a hét végén az NB I.-ben, vagyis zárul az első kör.

És akkor a 2009. november 21-én, Nyíregyházán rendezett utolsó NB I.-es Nyíregyháza-ZTE FC (0-4) találkozó összefoglalója. A ZTE FC góljait a triplázó Artjom Rundnevs és Darko Pavicevic szerezte.

