A Zala vármegyei bajnokság legutóbbi, 10. fordulója is tartogatott rangadót, nem is egyet. Ami közös ezekben, hogy szinte mindegyik döntetlennel ért véget. A Teskánd viszont Zalaszentgróton nyert, amivel fellépett a tabella harmadik helyére, s innen várhatja a vasárnapi, az éllovas ZTE FC II. elleni találkozóját.

A fehér mezes ZTE FC II. csapata edzőjük szerint is komoly kihívás előtt áll. Rangadóra készülnek

Fotó: Pezzetta Umberto

Ahogy múlt heti beharangozónkban is írtuk, egyelőre a tabellán elfoglalt helyezéseket úgy is kell nézni, hogy sok még az elmaradt, le nem játszott találkozó. De... Az erőviszonyok azért már kezdenek kirajzolódni a bajnokság félidejéhez közeledve. Ha csak a számokat nézzük, akkor a bajnokság pillanatnyilag legjobb formájában lévő csapata a Technoroll Teskánd, amely hat mérkőzés óta nem vesztett pontot, és továbbra is, egyedüliként a mezőnyben, veretlen. Ilyen mutatóval senki más nem rendelkezik, a vesztett pontok tekintetében pedig a Teskánd lenne a tabellaelső.

Nincs titok Teskándon

A Kovács Imre edző vezette Teskánd két fordulóval korábban már elkapott egy nagyágyút, a bajnok Csesztreget, most jöhetne a másik ilyen csapat, hiszen a fiatalokból álló ZTE FC II. szintén bajnokesélyes. A teskándi "titokról" kérdeztük a szakvezetőt, aki persze nem tudott titkokról...

- Nincs semmi titok, a nyár óta eltelt időben nagyon jó a játékosok hozzáállása - válaszolta a felvetésre Kovács Imre. - Mindez most is megvan közöttünk, nyilván vannak munkahelyi és tanulmányi elfoglaltságok, de aki csak tud, ott van edzésen. Tehát nincs titok, és azt mondom, hogy még ennél is jobbak vagyunk. A keret nem gyengült a legutóbbi bajnokság óta, nincsenek sérültek és a hangulat is jó. Ám még mindig nem nyújtották azt a fiúk, amit elvárok tőlük. Most viszont nagyon remélem, hogy végre már ez is meglesz, a ZTE FC II. elleni meccsen.

Háromesélyes a rangadó

Nos, ezzel a mondattal Kovács Imre szinte üzent az ellenfélnek. Ugyanakkor a következő mondattal levette játékosai válláról a terhet...

- A ZTE II. csapata az esélyes, de megpróbáljuk megnehezíteni a dolgát - jelezte a szakvezető. - A célunk természetesen az, hogy megverjük őket, de ha kikapnánk, tulajdonképpen az a papírforma része lenne. A mostani megyei mezőnyben több olyan párosítás van, amire ráillik a háromesélyes jelző, a vasárnapi meccs is ilyen lesz.