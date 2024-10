FC Nagykanizsa – Budafoki LC 1-6 (0-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Váncsa.

FC Nagykanizsa: Sebők – Szabó Zs., Molnár R., Kaszás, Gergelics – Németh P. (Szokol), Sóstai (Vékási), Nagy-Fáró, Pintér D. (Gyergyák, Oravecz-Molnár) – Szollár, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Molnár R (81.), illetve Balogh P. (41., 65.), Tarpataki (49., 58.), Petőfi (76.), Bor (85. – 11-esből)

Imponáló mérleggel érkezett a Kanizsa otthonába a Budafoki LC, mely amellett, hogy egy meccsel kevesebbet játszott a kanizsaiaknál eddig a bajnokságban, négy találkozót nyert zsinórban. A két gárda között mindössze három pont különbség volt a hetedik kör találkozója előtt, de a nagykanizsai stáb alighanem tisztában volt azzal, hogy inkább a budafokiak számítottak esélyesebbnek. Ehhez képest a hazaiak jól tartották magukat, a budaiak csak a félidő hajrájában jutottak előnyhöz. A második játékrészben ugyanakkor jöttek a vendégek góljai, s lehet, hogy nem sokkolóan, de lényegében tízpercenként, és szép lassan el is dőlt így a meccs...

Domján Péter: „Az első félidőben mi kihagytuk a helyzeteinket, a másodikban viszont a dekoncentráltságunk miatt megszórt minket ellenfelünk. Tény, hogy kevesen vagyunk, volt két olyan játékos is nálunk, aki előző nap még lázas volt, nem túlságosan sok tehát a változtatási lehetőségem, ezúttal ez be is bizonyosodott.”

ZTE FC -Pápai ELC 0-3 (0-1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Tóth K.

ZTE FC: Kiss-Nagy, Szegedi (Bicsák), Hetyei (Hargas), Tóth, Simon, Varga, Kopcsándi (Major), Melus (Vitusz), Harsányi, Mezőfi. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Buzdor (15.), Németh (78., 83. - az elsőt 11-esből).