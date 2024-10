Pintyőke Marcell 11 éve irányítja a Magyar Tekeszövetséget, illetve négy éve áll a nemzetközi szervezet élén is. Elmondta: egy labdarúgó akadémia vezetésében tevékenykedett, amikor felkérést kapott a tekésektől, hogy vegye át az elnöki stafétát.

Pintyőke Marcell két teke szövetség elnöke: Életem legjobb döntése volt, amikor elfogadtam a felkérést

Fotó: ZH

Pintyőke Marcell a futballt cserélte tekére

- Kívülről érkezem tehát, korábban semmi kapcsolatom nem volt ezzel a játékkal, de a megkeresés felkeltette az érdeklődésemet - mesélte. - Egyrészt izgatott a feladat, voltak gazdálkodási problémák a szövetségben és lévén közgazdász, azonnal megragadott a kihívás. Másrészt csodálatos társaságot ismertem meg a tekésekben: ez egy amatőr sportág, ami profi. Amatőr a háttér, hiszen mindenki, még a bajnok, sőt, akár világbajnok versenyzők is kivétel nélkül munka mellett hódolnak ennek a szenvedélynek, viszont profi felkészülést csinálnak, úgy versenyeznek és olyan teljesítményt is tesznek le az asztalra. Némi hezitálás után a futballt tekére cseréltem és mondhatom, életem talán legjobb döntését hoztam.

- Milyen vélokkal érkezett? És mit sikerült ezek közül megvalósítani?

- Az első a már említett anyagi gondok rendezése volt és büszkén mondhatom, úgy gazdálkodunk, hogy évek óta minden szezont pozitív szaldóval zárunk, tehát nem üres a kassza. Nagyon fontos feladatomnak tekintem, hogy színvonalas versenyeket hozzunk az országba, mert ezek segítségével lehet eljutni a széles közönséghez, s növelni a sportág népszerűségét, bázisát. Ebben a tekintetben sem állunk rosszul: itt vagyunk a világkupán, jövőre pedig világbajnokságot rendezünk - 2013 után újra, amikor ugye éppen Zalaegerszeg volt a helyszín.

A tekéből nehéz kiöregedni

- Ha már a tömegbázist említett: kívülről szemlélve úgy látszik: a tekés mezőny is fogy, öregszik.

- A tekéből hála az égnek nehéz kiöregedni, 70 év felett is sokan játszanak. De a fiatalok megszólításával valóban vannak problémák: ha azt mondom futball, mindenki tudja miről beszélek, a mi sportágunkat viszont az emberek nagyon nagy többségének legelőbb is el kellene magyarázni. Ezzel együtt a létszámunkkal nem vagyunk elégedetlenek, 1500-2000 fő között mozog a versenyengedéllyel rendelkezők száma az országban. Néha felfut, máskor csökken, de például számítunk rá, hogy ez a vk is elindít egy felszálló ágat.