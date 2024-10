Mert ilyen a futball. Amit gólokra játszanak és pontokkal jutalmazzák a győztest, és még az ikszet is, de a vesztesnek nem jut semmi. Hiába játszik jól, hiába alakít ki helyzeteket. Nem az első csapat a ZTE FC sem aki így járt, csak nehéz elfogadni.

Ami az Újpest mellett szólt, hogy nagyon belekezdett és erről edzőjük, Bartosz Grzelak is hosszasan beszélt a mérkőzés után. Arról, hogy ez volt a tervük, "nekiugrani" a ZTE-nek és meg is valósították. Lapunk kérdésére hogy 2-0 után miért "nem akart" játszani az Újpest a svéd szakvezető is kereste a választ.

- A győzelem megszerzése volt a legfontosabb ezen a mérkőzésen, és a kettő gólos előny birtokában hirtelen talán nagyon akartuk védeni az eredményt - mondta Grzelak. - Legközelebb nem akarom ezt látni a csapattól és erről majd beszélek is a játékosokkal, hogy újra ne forduljon elő. Ami nagyon fontos volt ma: végig éreztük magunk mögött a szurkolóink támogatását. Ez főként a második félidőben segített sokat, nagyban szerepet játszott abban, hogy ma nyertünk.

Ami a ZTE FC-t illeti, Márton Gábor vezetőedző egy ilyen mérkőzés után nem is nagyon tudott mit mondani. Ahogy nyilatkozta a meccsről szóló tudósításunk végén is, csapata jól játszott, ebben nem volt hiba, de a gól hiányzott. A szakvezető az eredményesség javítására helyezte a hangsúlyt, mint a következő feladat elérése. Arról pedig, hogy kieső helyen áll csapata, azt válaszolta, tavaly is egész télen kieső helyen álltak, mégis kijöttek ebből a helyzetből. A neki feltett kérdés tárgya az volt: két hét szünet következik a bajnokságban, s milyen érzés lesz kieső pozícióban tölteni ezt az időszakot.

Nos, valóban rossz most ránézni - természetesen a ZTE FC szempontjából - a tabellára. Kilenc forduló telt el, van hét pont a zsákban, ami egyelőre egy 11. helyezést ér. Ha nyert volna a ZTE FC, akkor 10 pontja lenne és a hetedik pozíciót foglalná el, szóval nincsnek még "nagy távolságok". A ZTE FC most azzal küzd, hogy később állt össze a keret, akik érkeztek, sem mindenki azonos erőállapotban voltak ideérkezésükkor és volt olyan is, aki régóta nem játszott. Ami, illetve aki nagyon hiányzik: egy vérbeli támadó. Olyan csatár, aki képes akár a semmiből is gólt lőni. Ha nem is minden meccsen, de azért nem is szökőévenként... Ilyen játékost nem sikerült a nyáron igazolni, és ez tény. Tavaly Antonio Mance személyében érkezett egy ilyen kaliber. Ami tudjuk, hogy milyen sokat jelentett a ZTE csapatnak az elmúlt szezonban. A vasárnapi mérkőzésen a gól leginkább Mim Gergely és Medgyes Sinan lábában volt benne, de nekik most nem sikerült egyet sem szerezni. Mim kétszer is hatalmas helyzetben rontott. Ez a szó talán nem is jó, hiszen ő sem így akarta eltalálni a labdát, de van ilyen nap. Medgyes esetében pedig a kapufa mentett, ilyen is van.

Nyert az Újpest, de jobb volt a ZTE. Erről a meccsről most ez marad meg...