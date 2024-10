ZTE FC-FC Ajka 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Szabó III. Z.

ZTE FC: Kiss-Nagy, Tóth (Hetyei), Simon, Varga, Bicsák (Szegedi), Kopcsándi, Harsányi, Vitusz (Gumhert), Király, Mezőfi. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Szegedi, Mezőfi.

A széltől támogatott éllovas vendégek az első játékrészben fölényben játszottak, de a ZTE jól védekezett. A második félidőben a hazaiakat segítette a szél, és a házigazdák két percen belül két gólt szereztek. Utána taktikusan játszva megőrizték előnyüket. A ZTE a játékképe alapján megérdemelten fosztotta meg veretlenségétől az éllovas Ajkát. A kék-fehérek zsinórban negyedik győzelmüket aratták.

Pergelné Kalamár Andrea: - Gratulálok a lányoknak, jó játékkal megérdemelten győzték le az éllovast.

FC Nagykanizsa – Fehérvár FC 4-4 (3-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Ballér.

FCN: Sebők – Kaszás, Molnár R., Szabó Zs., Sóstai, Nagy-Fáró, Szollár, Németh P., Domján-Köröcz, Szokol (Gyergyák), Gergelics. Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Szollár (1., 21.), Domján-Köröcz (40.), Sóstai (57.), illetve Kovács L. (3.), Forró (68.), Németh N. (83., 86.)

Kellően ráhangolódva, motiváltan állt a találkozóhoz a házigazda nagykanizsai együttes az elmúlt idényt még az NB I-ben töltő Fehérvár FC ellen. Nem is maradt el ennek a jutalma, vagyis a félidei 3-1-es vezetés. Persze addig is kissé hullámzóan alakult a találkozó, mivel már a 3. percben 1-1 volt az állás, innen rákapcsolva, jó taktikával tettek kétgólos előnyre tettek szert a dél-zalaiak. Mi több, már jócskán a második játékrészben jártak a felek, amikor az FCN a negyedik találatát is megszerezte. Talán a nagy lehetőségtől megszeppenve, mind jobban az ellenfélnek átadták a kezdeményezést, a Kanizsa elveszítette a találkozó fonalát és lényegében a 70. perctől a fehérváriak ledolgozták hátrányukat döntetlenre mentve a meccset.

Domján Péter: „Idővel túlzottan is átadtuk a kezdeményezést ellenfelünknek egy olyan mérkőzésen, melyen a taktikát a lányok sokáig remekül alkalmazták. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, igazából a döntetlen reális, mivel a Fehérvár is tett annyit az eredményért, hogy ne pont nélkül távozzon Kanizsáról.”

