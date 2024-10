Csesztreg–Kinizsi Gyenesdiás 8–1 (3–0)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Varga P.

Csesztreg: Gergő (Szmolicza) – Lovrencsics (Kovács E.), Németh G. (Könye Balla), Biharvári, Őri Cs., Németh D., Kiss B., Orbán (Őr), Őri M., Elek, Tóth B. (Gerencsér). Edző: Tamás Tamás.

Gyenesdiás: Vajda – Zsiga, Sipőcz, Szekér, Fellner (Kiglics), Karancz (Tarnóczai), Csák, Bertók, Besze, Fehér, Nagy G. Edző: Kocsis Norbert.

A hazai csapat a mérkőzés elején kezébe vette a kezdeményezést. A vendégek inkább a védekezésre rendezkedtek be. A Csesztreg fölénye a 13. percben érett góllá, Németh Dávid volt eredményes. Egy perccel később Kiss megduplázta a Csesztreg vezetését. Ezt követően masszívabb lett a Gyenesdiás védekezése, illetve a hazai támadás befejezések voltak pontatlanok. A 44. percben egy formás támadás végén Őri Csaba állította be a 3-0-s félidei eredményt. A második félidő ugyanúgy folytatódott, mint az első. Őri Martin vezérletével sorra dolgozták ki a helyzeteket és lőtték a gólokat. A hazai edző játéklehetőséget adott minden cserejátékosának és ők bizonyítottak. Dicséret illeti a vendégeket is, mert végig becsülettel küzdöttek. A 85. percben Szekér góljával szépítettek. Sportszerű mérkőzésen a jobb játékerőt képviselő hazaiak ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Őri M. (3, egyet 11-esből), Németh D., Kiss B., Őri Cs., Könye Balla, Gerencsér, ill. Szekér.

Jók: Őri Martin (a mezőny legjobbja), Elek, Németh D., Biharvári, ill. senki.

U19: Csesztreg–Gyenesdiás 0–8.