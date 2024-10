Így fest Lubics Szilvia sivatagi menüje

A "menü" nagyjából így festett: reggeli általában zabkása mogyoróvajjal, futás közben szénhidrátos ital, vacsora zacskóban, forró vízzel felöntött szárított étel (padthai, lasagne...).

- Sokan elkövették azt a hibát, hogy nem ettek eleget, de akkor is enni kell, ha már nem esik jól. Szerencsére tudtam ezeket kontrollálni, és minden mást. Hogy mást ne említsek, a futás során szerzett sebeket azonnal kezelni kell, hogy ne fertőződjön el, mert erre is akadt példa. Visszatérve az étkezésre, nekem igazából már nem kellett idehaza kipróbálni ezt, hiszen volt már sivatagi verseny mögöttem. Az az élelmiszergyártó már kipróbált volt számomra, és a stratégia is ki volt dolgozva.

Jól jött neki az itthoni hőség

Lubics Szilvia azt is elárulta, a versenyre idehaza készült, nem utazott el a sivatagi körülmények miatt hasonló környezetbe. A munkával együtt "őrült időszak volt ez huszonnégy órában, és az edzések alatt több fájdalmam volt, mint kint a versenyen". Felvetettük, talán a nyári hőhullám neki csak jól jött, ami "talált" is...

- Valóban, az ismerőseim mondták is, hogy talán te vagy az országban az egyetlen, aki örül ennek a hőségnek. Mert tényleg olyan meleg volt, hogy az még a hőségkedvelőknek is szinte már sok volt. Nekem viszont jól jött most a magyar klíma a sivatagi versenyhez...

Terv már van a jövő évre, Szilvia elmondta, hogy reméli, egy 200 mérföld feletti viadal összejön neki. No meg egy sivatagi verseny is újra a látóhatáron mozog számára...