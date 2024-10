Az eseményt követően az együttest bajnoki címig vezető Joós József edző emlékezett meg a nagyszerű eseményről, ami már huszonöt éve történt.

Huszonöt éve történt, hogy bajnok lett a Lovászi Bányász SE, az évfordulón bár kikaptak a Lenti Öregfiúktól, az esemény jó hangulatban zajlott, képen a résztvevők

Fotó: Korosa Titanilla

- Ezt a sikert 1992-ben alapoztuk meg, akkor megnyertük a Lovászi csapatával a Lenti Városkörnyéki Bajnokságot a tartalékcsapattal, melynek akkor edzője voltam – kezdte. - A felnőtt együttes irányítását 1995-ben vettem át, ennek gerincét a ’92-es bajnokcsapat tagjai alkották. Akkoriban a környék szinte minden településének volt csapata, tartalékcsapata, sajnos mára már több helyen, így Lovásziban is megszűnt a futball. Nagy tervekkel vágtunk neki akkor a munkának a legalacsonyabb osztályban, a korábbitól eltérő szemlélettel. Ragaszkodtam a heti két edzéshez, s hogy ezeken a játékosok rendszeresen, pontosan és fegyelmezetten vegyenek részt, szóval komolyabb edzésmunkát végeztünk, mint máshol. Én korábban a Lenti TE serdülő, ifjúsági és felnőtt csapatában játszottam. Meghatározó edzőm volt a Csesztreggel később komoly sikereket elért Fentős Pál. Lovásziban a játékosok és nézők is nehezen fogadták az újításokat, ma már elképzelhetetlen, hogy ez a mentalitás ilyen viharokat váltott ki az emberekből, akkoriban még több százan jártak ki a meccsekre.

De a csapat kitartott és ennek eredményeként száz százalékos teljesítménnyel nyerte meg az 1998-99-es bajnokságot, ezáltal feljutottak a megyei másodosztályba.

- A legélesebb meccseinket Csömödérrel, Novával játszottuk. Nagyon jó szellemű társaság jött össze, sok volt a fiatal, a bajnokság mellett téli teremtornát is nyertünk. Feljutottunk a másodosztályba, aztán egy szezon után ki is estünk. Három vereséggel kezdtük a bajnokságot, a sikerek után ez engem is elbizonytalanított és lemondtam az edzői kinevezésről. Új csapatvezetőt neveztek ki, de ez sem segített, kiesett a Lovászi Bányász. Akkor többen azt hitték, hogy ez a bajnoki cím csak egyszeri fellángolás volt, ám nem. Közben visszatértem a csapathoz és két év múlva újra bajnokok lettünk. Ehhez kellett a korábbi edzésmunka, megerősítettük az együttest és ezután a megyei másodosztály stabil, meghatározó csapata lettünk. Akkoriban az NB III-ban szereplő Csesztreggel is játszhattunk edzőmeccseket.