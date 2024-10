A csütörtökre ígért eső ugyanis csak azt követően érkezett meg, hogy az I. PEZEK-ZESE Kispályás Egyetemi Kupán befejeződtek a küzdelmek. A játék az egyetem területén található füves részén - "leánykori" nevén, az alakulótéren - kialakított pályákon zajlott, ahol a meghívott egyetemek csapatai vettek részt. Keszthelyről, Nagykanizsáról, Győrből, Veszprémből is érkeztek résztvevők, de kiegészült a mezőny az egerszegi Ganz Ábrahám Technikum és a Kölcsey Ferenc Gimnázium csapataival.

A csütörtök délelőtti tornát Ladányi Ibolya, a PE ZEK megbízott főigazgató-helyettese és Szekeres Szabolcs, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóság igazgatója nyitotta meg, ezzel képletesen, majd néhány perccel később ténylegesen is útjára indult a labda. A viadal remek hangulatban és sportszerű keretek között zajlott, ami fontos, hiszen a szervezőktől megtudtuk, hogy hagyományteremtő céllal indították útnak ezt a tornát. Minden évben októberben tartanák meg azzal a céllal is, hogy a régió egyetemei ebben a formában is találkozzanak.

A már említett eső megérkezése előtt befejeződött viadalt a győri Széchenyi egyetem nyerte a veszprémi Pannon Egyetem, az egerszegi Ganz Ábrahám Technikum és a PTE "B" Zalaegerszeg csapatai előtt.

A díjátadáson Németh Gábor, a Zalaegerszegi Egyetemek Egyesülése elnöke gratulált a csapatoknak.