Az erről tartott tájékoztatón felidézték, hogy Zalaegerszegen már kétszer is megrendezték a Rally Show-t, ami szorosan kapcsolódott az egerszegi tesztpályához, hiszen az autó- és a motorsport is profitálhat a járműipari tesztpálya fejlesztéséből.

A Göcsej Endoro részleteiről számolnak be a sajtótájékoztatón megjelentek

Fotó: Pezzetta Umberto

Sőt, 2022-ben az ehhez kapcsolódó Enduro világbajnoki futam még rangosabb eseménnyé tette. Zalaegerszeg alpolgármesetere, dr. Vadvári Tibor is ezt emelte ki, és a tájékoztatón a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöke, Hermann Erik a résztvevőkről is szólt. Nyílt magyar bajnokságról van szó, így akár külföldiek is nevezhetnek.

A Béta Motor Sportegyesület szervezésében megvalósuló eseményen 13 kategóriában tartanak futamokat jövő szombaton Bocföldén és környékén, ahol két éve az enduro vb-futamot is rendeztek. Elhangzott az is, hogy az esemény szervezésében a Zalaegerszegi Intenzív Osztályért Alapítvány is közreműködik.