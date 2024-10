A viadalt eredetileg szeptemberre tűzték ki, ám az extrém csapadékos időjárás akkor használhatatanná tette a nagykanizsai pályát. A halasztás azonban egyetlen versenyzőnek sem vette el a kedvét, sőt: igazán népes mezőny gyűlt össze, s az utánpótlás kategóriákban különösen sokan készülődtek a rajtra.

A házigazdák számára az időjárás mellett a rendezési kritériumok teljesítése is kihívást jelentett, de a viadal bizonyította: megoldották a feladatot.

- A sportági előírások roppant mód megszigorodtak és szerteágazók lettek, így nagyot küzdöttünk a rendezéssel, de a visszajelzések azt mutatják, nem végeztünk rossz munkát - értékelt Hóbor Zoltán, a KMSE elnöke. - Reméljük, hogy a közeli jövőben még rangosabb eseményeket is vendégül láthatunk.

A kanizsai viadal nem múlt el versenybalesetek nélkül, a város utcáin is tapasztalni lehetett, hogy a mentők többször fordultak a pálya felé, sőt, egy alkalommal még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Utóbbi információink szerint Pécsre szállította egy motorost, a combcsont-törést, illetve csuklósérülést szenvedett versenyzőket pedig a helyi kórházban látták el. Mint megtudtuk: egymástól függetlenül történtek a balesetek.

És essék szó a kanizsai eredményekről is. Senkó Alexander (KTM) az MX50-eseknél 9. let, míg a III. osztály kétütemű motorokat felvonultatóm nyílt mezőnyében Papp Gergely (KTM) hetedik, Várszegi Zsolt (Yamaha) pedig a nyolcadik helyen zárt. Pályafutása első bajnoki versenyén indult Laczó Barna (Kawasaki) és az MX2-es mezőnyben hetedikként zárt. A futamot úgynevezett napi rajtengedéllyel Horváth Elek (KTM) is teljesítette még a kanizsaiak közül. A hétvége legjobb hazai eredményét viszont az elnök, Hóbor Zoltán produkálta, aki a III. osztály MX1 mezőnyében másodikként zárt és az éves összesítésben is megszerezte a bajnoki ezüstérmet.