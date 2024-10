Megszokhattuk már, hogy ha Danicser Anita elindul erőemelésben, biztosan nem marad üres kézzel. A felkészülése tavasszal kezdődött, majd a nyáron is folytatódott, hiszen ott volt - hagyományosan - a siófoki Plázson rendezett, a nyár erősport eseményén és közönségtalálkozóján, a Scitec Muscle Beach-en. Danicser Anita sorozatban a kilencedik alkalommal sem hagyta ki ezt a rendezvényt, ahol felhúzásban a masters 1 korosztályban a +80 kg-osok között 152,5 kg-os teljesítménnyel az első helyen végzett.

A kanizsai erőemelő büszkén mutatja újabb "gyűjteményét" és a világcsúcsokat tanúsító oklevelét

Fotó: ZH

Nyilván nem ez volt az első idei versenye, hiszen arról már korábban beszámoltunk, hogy a hagyományos súlyemelésben is szenior Európa-bajnok lett a nyár elején. Már akkor említette, hogy tervbe van véve számára a szlovákiai Trnava városában, azaz Nagyszombaton az idei erőemelő GPC világbajnokság. Nos, a vb-t a napokban rendezték meg, Danicser Anita pedig új korcsoportba lépett, hiszen először versenyezhetett a 45-49 évesek kategóriájában. A szokásos RAW szabályrendszerű (kisegítő ruházat nélküli) erőemelésben, felhúzásban állt rajthoz a kanizsai hölgy, és nagyon sok kétséget nem hagyott afelől, hogy itt is számíthat egy szép eredményre. Mindjárt az első "biztonsági" gyakorlatával 135 kg-ot emelt el, ezzel megjavította a kategória és a korosztály világcsúcsát, de itt nem állt meg. A vasakat 150 kg-ra tetette, és azt is kihúzta, amivel világbajnoki címet szerzett világcsúccsal.

Danicser Anita most sem áll le, hiszen a ZTE SK-val a súlyemelők masters Alpok Adria Kupáján vesz részt hamarosan.