A jó hírről Füzesi József, az egerszegi bunyós edzője számolt be, aki kis időre szintén csatlakozott a válogatottak felkészülésébe. Németh Brendon már a csapatkijelölés előtt is jó formát árult el magáról, hiszen a Szarajevóvban és Iasiban rendezett nemzetközi tornákon is győzött a +92 kg-osok súlycsoportjában.

Ezekben a hetekben és napokban viszont gőzerővel készül a 18 esztendős egerszegi bunyós, aki a Madárfészek Nemzeti Ökölvívó Akadémián válogatott társaival és edzőjével, Füzesi Józseffel együtt eltöltött már egy hetet, majd vissza is utazott, hiszen a vb-felkészülés folytatódik. Németh Brendon a szövetség honlapjának videójában nyilatkozva elmondta, nagyon jó erőben érzi magát és szerinte jó eredményt fog elérni Budvában is.

És, hogy mit gondol erről edzője, a Zalaegerszegi Box Klub vezetője, Füzesi József? Ő is bizakodva nyilatkozott lapunknak.

- Remek körülmények között készülhettünk a Madárfészek Akadémián, ahova engem is elhívtak, hogy segítsek be a válogatottak munkájába és edzőpartnernek egyesületünk másik tagja, Németh Marcell is meghívást kapott - árulta el Füzesi József. - Ott vált biztossá, hogy Brendon is utazik a világbajnokságra. Az akadémia névadója,Erdei Zsolt Madár is látta öklözni Brendont, szerinte akár éremesélyes is lehet az ifi vb-n. Felnőttekkel is kesztyűzött, biztatóan mozgott, most pedig már a frissítés lesz a napirenden, hiszen tíz nap múlva kezdődik a világbajnokság.

Október 24. és november 4. között rendezik a budvai világbajnokságot.