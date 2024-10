Endrédi Máté eredményeit évek óta nyomon követhették lapunkban, hiszen a ZKSE legjobbjai közé tartozott, korosztályos válogatottságig vitte, idén nyáron, az Alsóerdőn pedig megszerezte első felnőtt magyar bajnoki érmét is, egy bronzot. És már akkor arról beszélt, hogy számára az országúti kerékpározás jelentheti a jövőt.

Endrédi Máté új csapata, a Team United Shipping mezével

Fotó: zh

Az országúti a jövő

- Aki igazán komolyan gondolja a kerékpározást, szeretne profivá válni, megélhetésként művelni a sportot, annak egyértelműen az országútin nyílnak lehetőségek - erősítette meg most is. - Már egy ideje beszélgettünk erről az edzőimmel, illetve próbaképpen el is indultam egy-egy országútis versenyen. A ZKSE-nél a hegyikerékpár a fő irány, ezzel kiváló alapokat lehet szerezni, de az országútizáshoz már nincsenek meg a feltételek, így keresnem kellett új lehetőségeket. Az volt a vágyam, hogy egy ilyen csapathoz kerülhessek, de nem mondhatnám, hogy most az álmom vált valóra. Az a helyzet, hogy erről még csak álmodni sem mertem.

A Team United Shipping mostanáig amatőr státuszú volt, a következő szezontól viszont belép a profi kategória harmadik szintjére, úgynevezett kontinentális csapat válik belőle. Olyan viadalokon indíthatja majd versenyzőit, mint például a Tour de Hongrie, a 12 fős keretének (mely ezen a szinten két komplett sort jelent) pedig bőven lesz elfoglaltsága: a tervezett versenynaptáruk Endrédi Máté elmondása szerint 32 viadalt tartalmaz.

Fetter a kapitány, Endrédi Máté segítő lesz

- Fetter Erik lesz a kapitány, engem például segítő státuszba szerződtettek, s hogy ezen belül pontosan hol helyezkedem majd el az erősorrendben, az az edzések során dől el, majd a versenyeken alakul - mondta az egerszegi fiatalember. - Januárban és februárban kétszer is lesz több hetes edzőtáborunk Spanyolországban, de a csapat ezen túlmenően azt a lehetőséget is biztosítja, hogy a versenyzők egyénileg is kimehetnek oda edzeni, ha szükségét érzik. Nagy izgalommal várom ezeket az alkalmakat, rendkívül motivált vagyok, bizonyítani akarok, bár a csapatnál nyilván tudják nagyjából, mire vagyok képes: ismerték az eddigi watt teljesítményeimet is, ezek alapján kerestek meg.