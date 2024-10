Hévíz–Clean Medic Zalalövő 1–1 (0–0)

Hévíz, 80 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Paksy – Fábián, Huszár, Kustán, Iberhart, Szindekovics, Tóth I., Bontó, Nagy D. (Sabján), Filó (Damina), Erdősi (Buza). Edző: Damina László.

Zalalövő: Kovács - Csáki, Gyenese, Őr, Beke, Radics, Cseresznyés (Sonkoly), Földvári, Horváth (Sipos), Mesics (Agg), Berkovics (Kellner). Edző: Ostrom János

Az első félidőben a Hévíz lépett fel támadólag, a Zalalövő szervezetten védekezve őrizte kapuját. A hazaiak két szabadrúgása is a kapufáról pattant ki, a vendégek kontrákkal próbálkoztak, kevés sikerrel. Az iramra nem lehetett panasz, azonban a kapuk keveset forogtak veszélyben. Fordulás után a Zalalövő nyíltabb játékot választott, a hévízi gépezet pedig támadásban akadozott. A 75. percben Kustán csúsztatása után Bontó szerzett vezetést. Öt perccel később egy hazai védelmi hiba után Sipos góljával kiegyenlített a Zalalövő. A hajrában mindkét csapat próbálta a maga javára fordítani a mérkőzést, de maradt az igazságos döntetlen.

Gólszerzők: Bontó, ill. Sipos.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

ZTE FC II–Szepetnek 1–1 (1–1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Siket L.

ZTE FC II: Tóth I. – Rózsa, Deme, Vert (Szindekovics), Király, Wolf (Mecséri), Mulasics, Bodrogi, Györe (Ferenczy), Meidl (Szabó B.), Molnár K. Edző: Horváth Gábor.

Szepetnek: Szekeres – Schuller, Losonczy, Szabó B., Csavari, Dömötör, Szilveszter (Pál), Kobra (Fadgyas), Bános, Kocsis, Kolman. Játékos-edző: Nagy Tamás.

A nagyon szervezetten védekező vendégcsapat megszerezte a vezetést, amit gyorsan sikerült egalizálni a hazaiaknak. A második félidőben viszont a ZTE fiataljai az óriási mezőnyfölényüket nem tudták gólokra váltani, így kialakult a végeredmény.

Gólszerzők: Györe, ill. Kolman.

Jók: Mulasics, Szindekovics, Rózsa, Györe, ill. az egész csapat.

Csesztreg–Lenti TE 2–2 (1–1)

Csesztreg, 250 néző. Jv.: Major Zs.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Lovrencsics, Szabó K., Őri Cs., Nagy N. (Németh D.), Kiss B., Orbán (Könye Balla), Őri M., Elek, Tóth B. (Németh G.). Edző: Tamás Tamás.

Lenti TE: Kiss B. – Mentes, Ritlop, Simonfalvi, Sárkány, Völgyi (Pálinkás), Nagy B., Takács (Bertalics), Kalamár, Horváth B. (Gortka), Varga M. Edző: Völgyi Márk.

Remek futballidőben, szép számú közönség előtt került lejátszásra a szomszédvári rangadó. Már az első percektől kezdve kemény, férfias küzdelem alakult ki a pályán. Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, a félidő végéhez közeledve egy szép góllal meg is szerezték a hazaiak Őri M. révén a vezetést. Még a szünet előtt egy remekbe szabott szabadrúgásból egyenlített a vendégcsapat, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőre a csesztregi fiúk úgy jöttek ki a pályára, hogy el akarják dönteni a mérkőzést. Őri M. második góljával ismét meg is szerezték a vezetést. Ezek után is többet próbálkoztak a hazaiak, kapufák, kihagyott helyzetek. Ahogy a fociban ez lenni szokott, a Lenti egy kontrából egyenlített. Ezzel ki is alakult a végeredmény.

Gólszerzők: Őri M. (2), ill. Sárkány, Bertalics.

Jók: Elek, Őri M., Őri Cs., Orbán, ill. Kiss Be, Sárkány, Simonfalvi, Bertalics.

U19: Csesztreg–Lenti TE 0–7.