Technoroll Teskánd II–ZNET-Telekom Becsehely 1–4 (0–1)

Teskánd. Jv.: Takács G.

Teskánd II: Szemes (Józsa K.) – Bedő, Szabó B. (Hrotkó), Gecseg, Vincze (Kiss D.), Józsa M., Kovács M. (Richter), Kálmán, Nagy-Balázs, Csillag, Bakos (Lepár). Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Becsehely: Iványi – Balassa (Horváth F.), Májer S., Nemes, Bölcz (Horváth M.), Török, Matyók, Májer M. (Bódi), Szakony, Molnár M., Kovács Gy. Jázékos-edző: Kovács György.

A hazai csapat a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén a legrosszabb játékával állt elő, ezt köszönte a vendégcsapat és ellentmondást nem tűrően, magabiztos játékkal, ekkora különbséggel is megérdemelten vitte el a három pontot. A teskándiakat továbbá az is hátráltatja, hogy az őszi szezon hátralévő részére elvesztette a kapusát, aki súlyos vállsérülést szenvedett. Ezúton is jobbulást kívánnak társuknak, Szemes Bencének.

Gólszerzők: Gecseg, ill. Kovács Gy. (2), Balassa, Matyók.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Zalaszentmihály–Kertigepvilag.hu-Böde 0–1 (0–0)

Zalaszentmihály. Jv.: Bolla L.

Zalaszentmihály: Borsos – Csilits, Horváth D., Soós M., Varga P., Kiss Sz. (Gaál), Soós G. (Izsán), Szabó B., Horváth Ma., Horváth Má. (Janda), Belső. Edző: Balog Zoltán.

Böde: Kovács G. – Bodó, Turi, Éder (Csóka), Horváth Sz. (Odonics), Flander, Németh B., Kócza (Méhes), Erdélyi, Kiss M., Sluka. Edző: Szente Gábor.

Az eredmény akár fordítva is lehetett volna

Gólszerző: Sluka.

Jók: az egész csapat, ill. Kovács G. és mindenki.

Kiállítva: Bodó (86., Böde).

U19: Zalaszentmihály–Böde 2–5.

Alsópáhok-Zalaapáti–Miklósfa 8–2 (5–1)

Alsópáhok. Jv.: Vörös D.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Szenecsár (Szokoli), Kubicsek, Hegedüs, Fekete (Doktor), Pesti, Horváth Zs., Mikola (Boncföldi), Torsa, Rébeli Szabó (Balaton). Edző: Kiss László.

Miklósfa: Tóth Zs. – Tukszár, Horváth Zs., Mona, Halajkó, Szollár V., Puskás, Huber, Földesi, Orsós, Bogdán (Turi). Edző: Tóth György.

A Miklósfa kapusának korai kiállítása után megérdemelten nyert a hazai csapat a lelkes vendégek ellen.

Gólszerzők: Kubicsek (4), Pesti (3), Szokoli, ill. Földesi (2).

Jók: Kubicsek, Torsa, Pesti, ill. senki.

Kiállítva: Tóth Zs. (6., Miklósfa), Tukszár (90., Miklósfa).

U19: Zalaapáti-Alsópáhok–Miklósfa 2–0.