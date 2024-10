Az 1994 óta hagyományos Deák Teljesítménytúrák főszervezője 31. alkalommal is Toplak József, aki elmondta: a leghosszabb táv, a 70 kilométeres változat kikerül a programból, ez iránt ugyanis az évek alatt egyre csökkent az érdeklődés, a résztvevők korlátozott számához képest pedig a rendezők szempontjából aránytalanul nagy plusz terhet jelentett.

Söjtöri panoráma: a háttérben a falu, elöl pedig az Öreghegy - a Deák Teljesítménytúrák távjai innen indulnak és itt is érnek véget

Fotó: archív/dr. Simán László

Mostantól az 55 km a csúcs

- A 70-es távval együtt megszűnik az 55 km-es változat Rádiházán át vezető útvonala is, így ettől az évtől a Bocskai 55-ös jelenti a legnagyobb kihívást - mondta el Toplak József. - Ezen kívül a hagyományos 20, 30 és 40 kilométeres túrákkal várjuk a természetjárókat, akik a megszokott ellátásra számíthatnak: az ellenőrző pontok közül több is frissítőkkel szolgál, a célban pedig az önkormányzat jóvoltából sült kolbászt kapnak a résztvevők. A tesljesítőknek pedig továbbra is jár a kitűző és az emléklap.

Két új program a Deák Teljesítménytúrák mellett

A falu önkormányzata pedig a teljesítménytúrák mellett szervez két további programot is: egy gyalogos és egy kerékpáros túrát. A rajt és a cél azonos a "nagy" rendezvényével, az Öreghegyi Vendégház, a táv pedig 12, illetve 18 kilométer lesz. A gyalogos túra több helyi nevezetességet (Deák-kút, Genehegyi kápolna, templom, Deák emlékház) érint. Mindkét túra vezetett lesz és délelőtt 9 óra magasságában kezdődik.

A Deák teljesítménytúrák különféle távjait reggel 6 és 10 óra között kezdhetik meg az érdeklődők. Egy évvel ezelőtt, a harmincadik programon kereken 300 túrázóval részvételi rekordot állítottak fel a rendezvényen - hasonlóra Toplak József most nem számít, bár a hagyományosan kellemes őszi időjárás és az ebben az évszakban is gyönyörű Zalai dombság biztosan most is vonzó lesz a természetjárás kedvelői számára.