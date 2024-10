- A mountain bike szezon után és a cyclocross versenyek előtt vagyunk. Milyen volt az évad első fele?

- Hosszú, munkás és eredményes. Ha csak Bruchner Regina Eb-bronzérme lett volna az egyetlen siker, már akkor is elégedettek lehetnénk, de öccse, Máté is folyamatosan zárkózik fel a nemzetközi mezőnyhöz, ezt a tudását egy utánpótlás Eb 8. hellyel bizonyította. Ezen kívül számos világkupán, nemzetközi versenyen, illetve a világbajnokságon is jártunk.

Nincs gond a szabadidőre

- Hogyan fér ez bele civil munka mellett?

- Nem panaszként mondom, hiszen ez az én döntésem, de nagyjából minden szabadidőmet ezt tölti ki, elvégre az edzés nálunk nagy hányadban közös tekerést jelent, amire esténként, illetve hétvégén van leginkább lehetőség. A kisebb korosztályoknak minden évben igyekszünk egy kisebb edzőtábort szervezni, ahol belekóstolhatnak, mivel is jár a többnapos terhelés. Ezenkívül Ausztriába járunk bikeparkozni, ami a technikai tudás fejlesztése miatt nagyon fontos. Hogy a fiatalok ne a viadalokon találkozzanak először a manapság divatos, elég komoly sziklakertekkel, ugratókkal, rönkökkel, gyökerekkel.

- A gyerekek lelkesedését hogyan lehet hosszú távon fenntartani?

- Akit maga a kerékpározás valamilyen formája nem ragad meg, azt véleményem szerint nem lehet hosszú távon megtartani, erőltetni meg nem is érdemes. De jó a hangulat és a társaság, a monotónia pedig azért nálunk messze nem ugyanaz, mint mondjuk egy úszómedencében. Igyekszünk megszerettetni a gyerekekkel a bringázást, megmutatjuk, milyen jó dolog egy csapathoz tartozni, illetve fejlesztjük a technikai tudásukat. Számomra fiatal korban másodlagos a versenyeken való eredményesség, mert nem itt dől el, hogy valakiből lesz-e komoly versenyző vagy sem.