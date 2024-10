A kanizsai Csónakázó-tónál fordult hajrájába a kerékpárosok MTB-s szakágának kupa-versengése. Mi több, a nemzetközi besorolása tovább emelte a futamok rangját a Kanizsa Kupa rendezvényén belül. Minden kritérium mellett természetesen a megfelelő szintemelkedés is a pálya nyomvonalában található, s ami a szerevező számára külön öröm lehetett, az utánpótlás kategóriákban is szép számú mezőny nevezett a Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesülettől kezdve a GreenZone ZKSE-n át a Ferencvárosi TC-ig bezárólag.

A felnőtt elit versenyek esetében az előzetes esélyeknek megfelelően a hölgyeknél Buzsáki Virág (jb Brunex Superior Factory Racing), míg a férfiaknál Palumby Zsombor (SVS Pro Team) könyvelhette el a futamgyőzelmet, nemzetközi szinten például a kimondottan erős válogatottal érkező ukrán sportolókat is megelőzve. Az Elit férfi kategóriában Endrédi Máté (ZKSE) a 6. helyen végzett. A Masters 1 kategóriában 5. lett Varga Sándor, a Masters 2-ben Dervalics Gábor 2. helyen várt, Horváth Szabolcs 5. lett, míg Gubancsik Péter a 6. helyen végzett. Ők mind a ZKSE kerekesei.

Pete Nimród (ZKSE) verseny közben

Forrás: ZKSE

Az utánpótlás színterén a zalaiak is kitettek magukért, így női U19-ben a ZKSE-től Bruchner Regina győzött, a kimondottan népes férfi U19-ben pedig Bacsi Csongor (Kanizsa 14) lett tizedik. Leány U17-ben Ádám Gabriella (ZKSE) zárt harmadikként, a fiúknál pedig Forgács Patrik (ZKSE) a dobogó második fokára állhatott. Az U15-ös fiúknál a vármegyei csatározás sem maradhatott el, végül Bruchner Máté (ZKSE) a 8., Bokán Simon (Kanizsa 14) pedig a 10. lett. A leány U13-as verseny során Babics Zita (Kanizsa 14) kerekezett át elsőként a célvonalon, e korosztály fiú versenyzői közül pedig a legjobb zalai Kanta-Csejtei Bence lett nyolcadik pozíciójával, U11-ben pedig Kovács Máté György (ZKSE) futott be tizedikként. Kanta-Csejtei Lili (ZKSE) az U9-es leányoknál győzött, a fiúk között Káldi Zalán (ZKSE) pedig ezüstérmet szerzett.

- A szombati esőt is hozó időjárási körülményeket szerencsére az erős szél a verseny idejére lényegében helyre is hozta, gyorsan száradt a pálya – fogalmazott a szervezők részéről Bacsi Szilárd. – Az utánpótlás különösen előkelő létszámának hatványozottan örültünk, s tehettük ezt úgy, hogy immár házigazdaként a Kanizsa 14 egyesülete is mind jobb eredményeket mutathatunk fel. Tulajdonképpen először lehettünk a verseny főszervezői, s ezt a munkát remélhetőleg tudjuk folytatni. Kerékpárosaink szereplésének pedig külön is örühetünk.