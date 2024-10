Egészen pontosan 208 versenyző mérlegelt be a Kölcsey-gimnáziumban rendezett, két korosztály országos döntőjére, melynek területi fináléját egy héttel korábban Nagykanizsán rendezték. Az U10-es és U11-es szabadfogású diákolimpia döntő zalai sikereket is hozott. Vármegyénk mindhárom klubja képviseltette magát, egy-egy aranyérem jutott Nagykanizsára, illetve Tófejre, akik még egy bronzérmet is bezsebeltek. A házigazda Zalaegerszegi Birkózó SE két ezüstérmet, és egy bronzérmet nyert.

A birkózó diákolimpia egyik zalai aranyérmese, a kanizsai Fűr András és edzője, Szatmári Zsolt

Fotó: ZH

Eredmények. U10. -23 kg: 1. Jenei Milán (Kincskereső). -29 kg: 5. Koós Ferenc (Kincskereső). -32 kg: 3. Pete Lőrinc (Bocfölde). -38 kg: 2. Gerencsér Levente (Z. Petőfi). -42 kg: 5. Kiss Máté (Z. Öveges). -50 kg: 2. Pataki Botond (Z. Dózsa).

U11. -26 kg: 3. Jordán Zsolt (Kincskereső). -42 kg: 5. Németh Zsolt (Z. Zrínyi). -46 kg: 1. Fűr András (N. Piarista). -54 kg: 4. Jenei Patrik (Kincskereső).

Edzők: Gerencsér Zoltán, Berzicza Ferenc (ZBSE), Szatmári Zsolt (Nagykanizsa), Szanati József (Tófej).