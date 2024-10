7800 kilométer oda-vissza is...

Amikor Péternek és Zsoltnak feltettük a kérdést, hogy mennyiben motiválta őket mindez, azt válaszolták, ez is benne volt, de inkább a kihívás mozgatta őket, hogy benevezzenek erre a kalandra. És végig is akarnak menni a 7800 kilométeres úton, január 17. és február 2. között. Na meg vissza is...

- Vannak, akik célba érve eladják a kocsijukat, vagy jótékony célra ajánlják fel, illetve hazahozatják. Mi visszafele is meg akarjuk tenni a közel nyolcezer kilométert. Ez egy nagy kihívás, s ha találunk rá támogatót, akkor rátesszük a kocsira a logóját, vagy kifestjük a színeivel, de egy, maximum két szponzorban gondolkodunk. Amikor hazaérünk, akár nekik is felajánlhatjuk a Korandót - jegyezte meg Nagy Péter, aki érezhetően a "menedzseri" feladatokat látja el a két fős csapatban. Merthogy ketten utaznak és terveik szerint az autó lesz a "szállodájuk" is a hosszú út alatt.

Amikor azt az ártatlan kérdést szegeztük nekik, hogy ugye már nagyon várják a rajtot, Zsolt válasza mindent megvilágosított, hogy itt azért lesznek ugratások, és heccelések, amik színesítik majd az utat.

"Nem akarok menni..."

- A mai napig nem akarok menni! - jelentette ki Zsolt. - Tehernek érzem, mert én vagyok a szerelő, és ha baj van, akkor én vagyok, és leszek a hibás... Viszont imádom a veterán autókat, a Korando sem mai autó, de összeraktuk, ez a lényeg.

A csapat neve telitalálat, jobbat nem is alkothatott volna volna a két "Nagy Testvér": Big Brothers (a logójukon, csak Big Bros.)

Péter és Zsolt azt még elárulta, hogy ők is visznek magukkal adományt. Az út anyagi vonzata jelentős, kezdve a nevezési díjtól az autó megváráslásán át minden egyéb költséget összeszámolva. Viszont a kaland fontosabb ennél, s búcsúzáskor csak mellékesen jegyezték meg: sok mindent aláírattak velük, hogy mi vár rájuk a Gambia fővárosáig, Banjulig, hiszen az ott ér véget a 2025-ös Bamako.