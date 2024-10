Ipartechnika Győr-ZTE ZÁÉV 2:6 (3366:3482)

Győr. Szuperliga női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Bálintfy 570-László K. 622, Domján 561-Csurgai 560, Horváth S. 545-Gál 574, Tóth-Móricz 539-Végh Soltész 620, dr. Frank 567-Airizer 591, Sass 584-Hegedüs (Molnár) 515.

A rangadón nagyszerűen kezdett a vendégcsapat, jelentős fa előnyre tett szert, és a meccspontokat is szépen gyűjtögette. A folytatásban is kézben tartotta a találkozó irányítását a ZTE ZÁÉV, és magabiztos győzelmet aratott a rangadón. A kék-fehérek továbbra is pontveszteség nélkül vezetik a tabellát.

Ifjúsági: Ipartechnika Győr-ZTE ZÁÉV 1:3 (939:988). Egyénileg: Korcsmáros 533, Gorza (Koczfán) 455.

ZTK FMVas-Salgóbátony 8:0 (3679:3388)

Zalaegerszeg. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 609-Gubán 571, Németh 615-Stéer 608, Járfás Sz. 630-Sáfár 562, Pintér 591- Kiss 551, Zapletán 628-Balázs 536, Horváth Z. 606-Telek 560.

Az újonc ellen végig lendületesen, és jól játszott a hazai csapat. A vendégeknek a becsületpont megszerzésére sem volt esélyük. A házigazdák magabiztosan hozták a papírformát, és feledtették a Szeged elleni fiaskót. A ZTK FMVas fölényes győzelemmel melegített a tabellát vezető Répcelak elleni rangadóra.

Ifjúsági: ZTK FMVas-Salgóbátony 3:1 (1093:1066). Egyénileg: Mazzag D. 598, Mazzag D. 495.